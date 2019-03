Über acht Kita-Gruppen fehlen

Zwischen dem Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem ersten Lebensjahr und der Wirklichkeit klafft in Havixbeck derzeit eine große Lücke. 50 Plätze fehlen zum Start des neuen Kindergartenjahres 2019/2020 im August noch. Etliche Familien haben nach dem Anmeldeverfahren aus dem Rathaus zunächst Absagen erhalten und stehen somit vor der Ungewissheit, wie sie ab dem Sommer die Betreuung ihrer Kinder organisieren sollen.

Das Kreisjugendamt Coesfeld als Träger der Jugendhilfe und die Gemeinde Havixbeck bemühen sich derzeit, die fehlenden Kita-Plätze zeitnah zu schaffen. „Wir möchten jetzt die Weichen stellen für zwei große neue Einrichtungen“, erklärte Yvonne Benson vom Kreisjugendamt bei der Vorstellung des Kindergartenbedarfsplans 2019/2020 im Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport am Dienstagabend im Rathaus. „Wir wollen weg von Übergangslösungen und Überbelegungen“, eröffnete Benson den Kommunalpolitikern.

Ermittelt hat das Kreisjugendamt einen Bedarf von insgesamt 515 Plätzen, davon 190 im U3- und 325 im Ü3-Bereich. Bleiben Überbelegungen und Zusatzgruppen in der Betrachtung außen vor, verfügen die bestehenden Einrichtungen und die neue AWO-Kita ab dem Sommer über insgesamt 414 Plätze (120 U3 und 294 Ü3). Rechnerisch fehlen somit sogar 101 Kita-Plätze (70 U3 und 31 Ü3) in Havixbeck. Der Ausbaubedarf liege bei sieben Gruppen des Typs II und 1,4 Gruppen des Typs III, erklärte die Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes.

Auch im bevorstehenden Kindergartenjahr sieht die Bedarfsplanung daher Überbelegungen in Gruppen mehrerer Einrichtungen vor. Außerdem ist die Schaffung von 50 neuen Plätzen im U3-Bereich in fünf Gruppen vorgesehen; drei davon als Zusatzgruppen, zwei in einer neuen Kita.

Zur erhöhten Nachfrage der Eltern kommt erschwerend hinzu, dass in bestehenden Einrichtungen zum Sommer hin Plätze abgebaut werden. In der Kommunalen Kita im Flothfeld wird eine Zusatzgruppe geschlossen, da der Platz anderweitig für die Betreuung der Kinder benötigt wird. Und in der DRK-Kita „Janusz Korczak“ wird der Container im Freigelände abgebaut. „Das Modul ist schlicht auf“, erläuterte Kita-Leiterin Jutta Paul auf Nachfrage des Ausschusses, dass eine weitere Nutzung aufgrund des baulichen Zustands nicht mehr möglich sei. Ohnehin sei das Modul im Jahr 2015 nur für eine Übergangszeit von zwei Jahren aufgestellt worden. Inzwischen wird es vier Jahre genutzt.

Zu ergründen versuchten die Ausschussmitglieder, warum die Kindergartenbedarfsplanung so stark hinter der Nachfrage der Eltern hinterherhinkt. Ausschussvorsitzende Margarete Schäpers (SPD) hinterfragte, ob nicht ein höherer Schlüssel bei der Betreuungsquote angesetzt werden müsste. „Werden falsche Zahlen an den Kreis gemeldet?“, suchte Thorsten Webering (CDU) ein andere Erklärung.

Yvonne Benson verwies dem entgegnend auf die Komplexität der Kindergartenbedarfsplanung, die nicht nur von den Geburtenzahlen abhänge. Besonders im Hinblick auf Zuzüge und die sich verändernde Nachfrage bei den Eltern sei es schwierig, eine genau passende Prognose zu erstellen.

Einstimmig sprach sich der Sozialausschuss dafür aus, dass die Gemeindeverwaltung in enger Abstimmung mit interessierten Trägern Möglichkeiten zur Schaffung von bis zu vier zusätzlichen U3-Gruppen prüft, gegebenenfalls in Übergangslösungen. Außerdem soll die Schaffung zwei weiterer Kindertageseinrichtungen vorbereitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.