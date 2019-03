„Auch ‚unsere‘ Kinder in Malawi sind vom Tropensturm Idai betroffen“, berichtet Monika Freitag-Knüppel , erste Vorsitzende des Vereins „Open hearts Malawi“. Seit 2006 fördert der Verein mit Sitz in Hohenholte schulische Bildung in dem kleinen südafrikanischen Land.

„Von unserer Partnerorganisation TAO in Malawi haben wir erfahren, dass auch das von uns geförderte Schulzentrum in Mpemba bei Blantyre stark vom Sturm Idai betroffen ist“, erläutert Monika Freitag-Knüppel.

Die Fotos, die den Verein erreichten, zeigen, dass Häuser des Dorfes, in denen die Schüler wohnen, durch heftige Regengüsse teilweise oder ganz zerstört sowie die Gärten und Felder weggespült wurden. „Eine Hungersnot sei zu erwarten, schrieb uns Lucy, die Leiterin unseres Schulzentrums“, so die Vereinsvorsitzende.

„Open hearts Malawi“ möchte rasch Hilfe leisten und bittet daher um Spenden. „Um den Hunger bei den Kindern des Schulzentrums zu lindern, braucht die Schule dringend Geld für Nahrungsmittel, um ihnen eine warme Mahlzeit zu ermöglichen“, so Monika Freitag-Knüppel. Das gesammelte Geld soll schon in der kommenden Woche direkt zum Schulzentrum in Mpemba gebracht werden.