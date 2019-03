Die gute Wirtschaftslage im Kreis Coesfeld wirkte sich erneut positiv auf die Geschäftsentwicklung der Volksbank Baumberge aus. „Wir haben auch im Jahr 2018 wieder ein Wachstum erzielt und damit an die dynamische Entwicklung der Vorjahre angeknüpft“, stellte Vorstandsvorsitzender Dirk Spanderen auf der Vertreterversammlung der Volksbank im Hotel Weissenburg in Billerbeck, auch im Namen seiner Vorstandskollegin Helena Hass , zufrieden fest. Die Bilanzsumme sei um drei Prozent auf jetzt 573 Millionen Euro gestiegen. „Damit sind wir in den vergangenen fünf Jahren insgesamt um rund 100 Millionen Euro gewachsen“, stellte Spanderen heraus.

Nicht so stark wie im Vorjahr, aber bezogen auf die Marktsituation sehr ordentlich sei das Kreditgeschäft verlaufen, erläuterte der Vorstandsvorsitzende. Um 3,3 Prozent sei das Kreditvolumen auf 332 Millionen Euro gewachsen. Dabei habe die Volksbank Baumberge eine besondere Dynamik im Privatkundengeschäft verspürt. „Unsere Kunden haben das anhaltend niedrige Zinsniveau für Immobilieninvestitionen genutzt“, so Spanderen. Die Einlagen der Kunden seien um 2,4 Prozent auf 374 Millionen Euro gestiegen. „Unser Jahresüberschuss hat das Vorjahresniveau wieder erreicht. Wir haben damit unsere Planwerte für 2018 übertroffen“, sprach Spanderen von einem insgesamt zufriedenstellenden Jahr für die Volksbank Baumberge.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet, heißt es in der Pressemitteilung der Volksbank weiter. Zudem folgte die Vertreterersammlung dem vorgestellten Gewinnverwendungsvorschlag. Die Mitglieder werden mit einer Dividende in Höhe von sechs Prozent am erwirtschafteten Jahresüberschuss beteiligt. Zudem werden die Rücklagen gestärkt.

Für das laufende Jahr erwartet die Volksbank Baumberge weiterhin Steigerungen im Kredit- und Einlagengeschäft. „Dieses Wachstum wird aber nicht mehr so dynamisch wie in den Vorjahren ausfallen“, prognostizierte Spanderen. „Das Niedrigzinsniveau wird unsere Ertragslage auch im Jahr 2019 belasten. Insgesamt wollen wir aber einen Jahresüberschuss in Vorjahreshöhe erzielen.“

Beschlossen wurde von der Vertreterversammlung die Erweiterung des Aufsichtsrates von sieben auf acht Mitglieder. „Wir wollen das Gremium nochmals personell verstärken und den Generationswechsel weiter einleiten“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende, Tinus Niehoff. Neu in den Aufsichtsrat wurde Stephan Menke aus Billerbeck gewählt. Turnusgemäß wurde der Billerbecker Josef Gerleve-Auling als Mitglied des Aufsichtsrates wiedergewählt.

Gastredner Dr. Peter Meyer, Geschäftsführer der Weiling GmbH, wandte sich dem Thema „Zukunft gestalten! Weiling, der Biopionier im Münsterland“ zu. Der Großhändler mit Sitz in Coesfeld beliefert wöchentlich rund 1000 Fachgeschäfte in ganz Deutschland mit frischen Biolebensmitteln.