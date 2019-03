Die Bürgerinitiative „Gegenwind Havixbeck und Hohenholte“ lädt zu einem Vortrag mit Diskussion zum Thema „Erhalt der Baumberge-Region als Naherholungsgebiet“ am 6. April (Samstag) um 15 Uhr im Café Teitekerl, Lasbeck 43, ein. Zu Gast ist Georg Etscheit, Autor des Buches „Geopferte Landschaften: Wie die Energiewende unsere Umwelt zerstört“.

Georg Etscheit, Jahrgang 1962, studierte Journalistik, Politische Wissenschaft und Geschichte Osteuropas in München, Frankfurt am Main und Moskau. Er volontierte bei der Deutschen Presseagentur (dpa) und arbeitete für das Unternehmen als Redakteur und Korrespondent in Hamburg und Dresden. Seit 2000 lebt und arbeitet er als freier Autor und Journalist in München, unter anderem für Die Zeit, Süddeutsche Zeitung und die Zeitschrift „natur“. Seine Fachgebiete sind Kultur und Umweltschutz. Ende 2019 wird von ihm eine Biografie des Dirigenten und Umweltschützers Enoch zu Guttenberg erscheinen.

Folgenden Ablauf hat die Bürgerinitiative vorgesehen: Kaffeetafel, Vortrag von Georg Etscheit, Diskussionsrunde und kleine, 30-minütige Wanderung zur Bruder-Klaus-Kapelle. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 8,50 Euro, inklusive Kaffeegedeck (Kaffee und Tee nach belieben). Anmeldungen werden erbeten unter ✆ 0 25 07/6 09, E-Mail: gegenwind@gmx.net.