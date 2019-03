Neubau und Fassadenaufwertung

In der Mitte des Havixbecker Ortskerns finden massive bauliche Veränderungen statt. Das ist schon länger sichtbar. In den nächsten Tagen beginnt der Abriss des ehemaligen Schlecker-Marktes mitten in der Fußgängerzone. An der Stelle wird ein Neubau errichtet, der sowohl von der Hauptstraße wie auch von der Blickallee erschlossen wird.

„Die Blickallee liegt bekanntlich vom Niveau viel höher. Dies macht ein ganzes Geschoss aus“, so Monika Böse , Fachbereichsleiterin der Gemeinde. Der Neubau füge sich gut in das bestehende Ensemble ein. Zwei betstehende Nachbarobjekte werden umgestaltet. Betroffen sind die Wohn- und Geschäftshäuser Hauptstraße 52 bis 56.

Änderungen wird es bei der Aufteilung der Geschäfte geben. Geplant ist, dass die Baumberg-Apotheke nach Fertigstellung ein Haus weiter in den Neubau zieht, sodass ein weiteres Ladenlokal zur Verfügung steht.

Langsam rollen die Baufirmen an, um mit dem Abriss des ehemaligen Schlecker-Marktes (r.) zu beginnen. Foto: Klaus de Carné

„Insgesamt wird es eine aufgewertete Fassade geben, die auf jeden Fall ruhiger wirkt als heute. Der Materialmix aus den letzten Jahrzehnten wird für die drei Häuser sortiert und vereinheitlicht“, so Monika Böse. Die Planungen grenzen an das im vergangenen Jahr fertiggestellte Gebäude, in dem das Frauen-Modegeschäft „Fräulein-Wunder“ Platz gefunden hat, an. Daran schließen sich die neu eröffneten Geschäfte an der „Marktstiege“ hinauf zu den Supermärkten an.

Neue Fenster und Dachgauben sowie eine Neueindeckung der Häuser werten das gesamte Dreier-Ensemble in der Fußgängerzone kräftig auf. Der verschiedenfarbige Klinker bleibt bestehen. Einmal heller, einmal dunkler und beim Neubau wahrscheinlich wieder ein roter Klinker.

Auf der Rückseite, zur Blickallee hin, wurde bereits mit dem Abbruch begonnen. Foto: Klaus de Carné

Auffällig für den Platzcharakter vor den Häusern wirkt ein anderer Erker als heute noch zu sehen. Der bekannte weiße Vorbau der Apotheke wird entfernt, genauso wie die braune Einfassung zum Bistro und Eingang zu den Wohnungen (ehemals Zumbusch). Ein schlichter Erker aus einem Material sorgt ebenfalls für eine ruhige Abwechslung in der Front. Dieser Erker verbindet das Bistro und das neu geschaffene Ladenlokal. Vor diesen Häusern entsteht so ein klar definierter Baukörper zur Hauptstraße als Abschluss des Carrés.

Die beiden Gebäude Hauptstraße 52 (Neubau) und 54 werden durch ein gemeinsames Treppenhaus von der Blickallee erschlossen. Für die gewerblichen Nutzer besteht dann ein direkter Anschluss an die rückwärtige Zufahrt mit Parkplätzen. Dadurch sei auch die direkte Verbindung zum vorderen Baukörper gegeben. Neben der Apotheke im Erdgeschoss haben im Obergeschoss eine Arztpraxis sowie Büros genügend Platz. Im Dachgeschoss sind Wohnungen geplant.