Im Sommer fahren die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aus Havixbeck, Nienberge und Lüdinghausen wieder gemeinsam nach Taizé. Taizé, ein kleiner Ort im Burgund in Frankreich, ist mittlerweile vielen Menschen aller Generationen ein Begriff – auch denen, die sonst keine große Nähe zur Kirche haben. Denn in Taizé wird Kirche ganz anders gelebt als die Menschen es hier gewohnt sind.

In den 1940er-Jahren hat sich dort eine kleine Gemeinschaft um den Gründer der Communauté, Frère Roger , niedergelassen, um zunächst Flüchtlingen und nach dem Krieg auch deutschen Kriegsgefangenen beizustehen. Aus einer kleinen, ehemals rein protestantischen Gemeinschaft ist im Laufe der Jahre die wohl bedeutendste ökumenische Gemeinschaft weltweit geworden, so die Kirchengemeinden in einer Pressemitteilung. Ziel von Frère Roger und seiner Gemeinschaft war es von Anfang an, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.

Neben dem Erleben der Gemeinschaft, der Einfachheit des Lebens und dem Austausch in internationalen Kleingruppen sind es vor allem die drei gemeinsamen Gebetszeiten in der schlichten Kirche, die die meist jugendlichen Besucher nachhaltig beeindrucken. Die Gebete sind geprägt durch die bekannten eingängigen Lieder, durch Stille, durch Lesungen in verschiedenen Sprachen. Dabei sitzen in der Kirche alle unterschiedslos auf dem Boden. Höhepunkt einer jeden Woche in Taizé ist jeweils das Gebet am Samstagabend, die „Auferstehungsfeier“, bei der Tausende Kerzen die Kirche erhellen.

Mitfahren können alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 17 und 29 Jahren, in begrenzter Anzahl auch Jugendliche von 15 bis 16 Jahren. Die Kosten liegen für die ganze Woche bei 140 Euro, wobei Unterstützung möglich ist. Termin für die Fahrt ist die vorletzte Woche in den Sommerferien (11. bis 18. August 2019, Abfahrt Samstagnacht).