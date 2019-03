Literarische Denkfabrik „To belong or not to belong?“

Unter dem Titel „To belong or not to belong?“ lädt Burg Hülshoff – Center for Literature (CfL) vom 4. bis zum 6. April (Donnerstag bis Samstag) zu einer literarischen Denkfabrik ein. An verschiedenen Orten in und um Münster sprechen 30 internationale und nationale Künstler über die Rolle(n) von Kunst und die Verantwortung der Zivilgesellschaft angesichts globaler Migrationsbewegungen und neuer Mauern. Darüber, wieso manche dazugehören sollen und andere nicht.

Die Denkfabrik ermöglicht ein offenes Gespräch in Diskussionspanels und Arbeitsgruppen. Impulsvorträge, Lesungen, Installation und Textkonzert bringen weiteren Input. Die Konferenz wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Alle Veranstaltungspunkte sind für Publikum geöffnet.

Der Auftakt findet am kommenden Donnerstag (4. April) ab 19 Uhr auf Burg Hülshoff statt. Mit Vorträgen von Prof. Dr. Sandra Richter und Ivana Sajko sowie einer Performance von Nástio Mosquito wird ein hochkarätiges Programm geboten.

Sandra Richter ist Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach und zeigt in ihrem Werk „Eine Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur“ auf, dass Literatur und Globalisierung seit ihren Anfängen zusammengehören. Ivana Sajko erhielt 2018 für „Liebesroman“ den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt und die Arbeiten des Video- und Performancekünstlers Nástio Mosquito wurden unter anderem im Museum of Modern Art und der Tate Modern gezeigt.

Weitere Veranstaltungshighlights am Freitag (5. April) sind unter anderem eine Lecture des Autors Max Czollek, der Fragen aus seiner viel beachteten Streitschrift „Desintegriert euch“ mitbringt – und ein Konzert der Sängerin Bernadette La Hengst, die ihr neues Album „Wir sind die Vielen vorstellt“.

Am 6. April (Samstag) gibt es unter anderem die Möglichkeit, Inputs der Autoren Jonas Lüscher, Preisträger des Schweizer Buchpreises, und Özlem Özgül Dündar, Kelag-Preis des Ingeborg-Bachmann-Preises, zu hören und mit der Hafenlesung ein Format zu entdecken, das von der Initiative „foundintranslation“ in Hamburg etabliert wurde und bei dem Autoren unterschiedlicher Nationen und Generationen in ihrer jeweiligen Muttersprache lesen.

Die Denkfabrik selber wandert von Ort zu Ort: Nach der Eröffnung am Donnerstag auf Burg Hülshoff startet das Programm des Freitag ab 10 Uhr zunächst im Haus Rüschhaus in Nienberge, ab 19.30 Uhr geht es dann im Kulturzentrum Baracke Münster weiter. Am 6. April (Samstag) werden die Inputs und Diskussionen im Rüschhaus fortgesetzt, bevor die Hafenlesung um 20.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kunsthalle Münster (Atelier 4.1. im Speicher II) stattfindet.

Die Tickets für die Denkfabrik kosten regulär 15 Euro und ermäßigt 10 Euro und sind an allen Veranstaltungstagen gültig. Der Eintritt zur Hafenlesung erfolgt auf Spendenbasis für Seebrücke Münster.