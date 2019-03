Die Musiker des Sinfonischen Blasorchesters Havixbeck haben ein intensives Wochenende in Bad Fredeburg erlebt. Auf dem Programm stand die Probenarbeit für das anstehende Frühlingskonzert am 6. April (Samstag).

Dirigent Dirk Annema und weitere acht Dozenten haben von Freitag bis Sonntag das abwechslungsreiche Programm bis ins kleinste Detail einstudiert. Unter dem Motto „Licht und Schatten“ werden sowohl Solostücke mit einem Pianoduo und einem Schlagzeuger als auch anspruchsvolle Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester aufgeführt, heißt es in einer Mitteilung des Orchesters.

Die Probe am Sonntag in der Musikakademie ist für das Solowerk „Concerto for Percussion Solo and Orchestra“ von Gary D. Ziek genutzt worden. Solist Ralf Bachmann, Schlagzeugprofi aus Havixbeck, bespielt in dem Stück das große Spektrum des Schlagwerks. Ein Solostück, welches nicht nur hörens-, sondern auch sehenswert ist.

Außerdem steht die Deutsche Erstaufführung von „Amara Tanta Tyri“ (Eduard de Boer) mit dem Pianoduo Martijn und Stefan Blaak auf dem Programm. Die Brüder aus den Niederlanden werden am Barenboimschen Flügel das Auftragswerk spielen, um den besonderen Klang zu verleihen. Der von dem berühmten Pianisten Daniel Barenboim konzipierte geradesaitige Flügel vereint den einzigartigen Klangreichtum des historischen Pianos mit dem Spielkomfort eines modernen Flügels. Die Klaviere werden von dem Hersteller Chris Maene aus Belgien geliehen und angeliefert. Durch die Unterstützung der Interreg, die für die deutsch-niederländische Zusammenarbeit zuständig ist, und des Landesmusikrats wird die Aufführung in dieser Form unterstützt.

Die Orchestermitglieder sind sich einig, dass es sowohl ein effektives als auch harmonisches Probenwochenende im Sauerland war. Mit großer Vorfreude wird jetzt dem Konzert mit diesem außergewöhnlichen Programm und Solo-Künstlern entgegengefiebert.