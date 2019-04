„Es hat mehrere Ursachen, dass wir trotz besseren Wissens zu viel Zucker zu uns nehmen“, klärte die Ernährungsberaterin im Gasthof Füsting auf. Der Zucker in der Nahrung sei zunächst einmal durchaus wichtig – vor allem für das Gehirn, denn dieses benötige 40 Prozent der aufgenommenen Energie, die auch aus dem Zucker stammt. Auch Muttermilch sei sehr süß.

Die Nachteile eines zu hohen Zuckerkonsums sind vielen theoretisch durchaus bewusst: Zucker ist eine der Hauptursachen zahlreicher Erkrankungen, zum Beispiel des Diabetes mellitus Typ 2, an dem immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken. Dieser Diabetes-Typ wird unter anderem durch hohe Zuckerzusätze in Getränken wie Eistee und Limonade hervorgerufen.

Janine Daubert wies darauf hin, dass Zucker bewusst auch mal genossen werden dürfe. Das Problem sei jedoch der „versteckte Zucker“ in vielen Produkten der Lebensmittelindustrie, in denen Verbraucher Zucker zunächst nicht vermuten, in Fertiggerichten. Auch in dieser Hinsicht sei es sehr viel besser, seine Nahrung selbst zu kochen.

Anne Halbuer, Sprecherin der KLFB-Kommission für Agrarfragen in der kfd , forderte, dass Politiker aufklären und eingreifen müssten. Die Ernährungsberaterin plädierte zudem dafür, dass die Krankenkassen mehr Geld in die Aufklärung und Ernährungsberatung stecken müssten, um vor den Zuckergefahren zu warnen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Wilhelm Korth, der als Gast an der Veranstaltung teilnahm, versprach, dass Thema „Aufklärung über Zucker“ mit in den zuständigen Ausschuss zu nehmen.