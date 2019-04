„Kita-Plätze dringend gesucht“, so könnte man die derzeitige Situation in Havixbeck überschreiben. Rund 50 Plätze für Kleinkinder fehlen ab dem neuen Kita-Jahr im August (wir berichteten). Die Gemeindeverwaltung sucht mit Hochdruck sowohl kurzfristig nach Übergangs- wie auch konkret nach Dauerlösungen. „Die Verwaltung hat schon etwas länger das Gelände am alten Sportplatz im Blick. Dort wurde bekanntlich das ehemalige Sportheim abgerissen“, berichtete Fachbereichsleiterin Monika Böse . Auf dem Gelände könne durchaus eine Vier-Gruppen-Kita gebaut werden.

Im Bauausschuss wurde die Idee schon vorgestellt. Die Erschließung von der Schützenstraße wurde aber von einigen Mitgliedern als ungünstig angesehen. Alleine durch die Bushaltestelle sei dort eine Zufahrt sehr ungünstig, so die Meinung einiger Mitglieder.

Ob die Erschließung der Kita von der Schützenstraße aus möglich ist, wird noch geprüft. Foto: Klaus de Carné

In der Sitzung wurden Alternativen für eine Erschließung aufgezeigt. Es könne eine Zuwegung über die Kardinal-von-Hartmann-Straße am dahinter liegenden Freibad erfolgen. Die sei durchaus möglich, so der Ausschuss. Für die Mitarbeiter ließen sich bestimmt auch Lösungen finden. „Die Eltern müssen ja nicht immer bis in die Einrichtung fahren“, so ein Teilnehmer.

Am heutigen Mittwoch (3. April) tagt der Haupt- und Finanzausschuss um 19 Uhr im Rathaus. Wie schon im Sozialausschuss geschehen, werden sich im nichtöffentlichen Teil Vertreter von zwei möglichen Trägern vorstellen und Einzelheiten erörtern. Erst im Gemeinderat am 11. April soll dann ein neuer Träger vorgestellt werden. Weitere Informationen kann die Verwaltung dann auch mitteilen, weil in diesen Tagen Gespräche mit dem Kreis Coesfeld geführt werden. Der Kreis ist Baulastträger der Schützenstraße (K1) und muss prüfen, wie eine Erschließung sinnvoll erfolgen könnte.