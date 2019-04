Während einer außerordentlichen Fraktionssitzung der Havixbecker Christdemokraten wurde Thorsten Webering (40) am Dienstagabend zum neuen Vorsitzenden der CDU-Fraktion einstimmig gewählt. Er löst am 1. Mai Hans-Gerd Hense ab, der dieses Amt fast zehn Jahre innehatte. Hense bleibt der Fraktion bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst 2020 erhalten. Der genaue Termin für die Kommunal- und Bürgermeisterwahl steht noch nicht fest.

Christian Albrecht wurde zum stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden und Geschäftsführer gewählt. Foto: CDU

Die CDU-Fraktion hat damit Wort gehalten und die Verjüngung der Fraktion in Angriff genommen. Stellvertreter von Webering wird Christian Albrecht (41). Er ist gleichzeitig Fraktionsgeschäftsführer. Albrecht ist schon länger im Gemeinderat und Vorsitzender des Bauausschusses. Mechthild Volpert-Bertling (59) ist die dritte Neue im CDU-Vorstandstrio. Die Ratsfrau fungiert als zweite Stellvertreterin. Sie ist in mehreren Ausschüssen tätig und setzt ihren Schwerpunkt in der Familien- und Sozialarbeit.