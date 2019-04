Stefanie Temme im Amt

Stefanie Temme wurde jetzt vom Schulamt des Kreises Coesfeld zur Konrektorin der Baumberge-Schule Havixbeck ernannt. Die 49-jährige Grundschullehrerin ist seit August 2018 in dem Amt tätig, aber nach der Probezeit wurde es im März erst amtlich. Gemeinsam mit Schulleiterin Regina Sommer leitet sie die Havixbecker Grundschule mit 400 Jungen und Mädchen. Zwei Jahre war die Konrektorenstelle nach dem Tod von Hans Hankamp vakant.

„Ich war hier selber schon als Schülerin. Dadurch kenne ich die Schule schon so sehr lange“, berichtet Stefanie Temme während der Vorstellung in der Schule am Mittwoch. Als Lehrerin ist sie schon 14 Jahre in der Havixbecker Grundschule tätig. Nach Abitur und Studium trat sie ihren Referendardienst in Solingen an. Dort habe sie viel erlebt und noch mehr Erfahrungen gesammelt. Es sei eine gute Zeit gewesen.

Durch Vertretungsstellen sei sie wieder an die Grundschule nach Havixbeck gekommen. „Sie hat oft Klassen in der Stufe 3 übernommen, wenn Kolleginnen in den Ruhestand gingen“, sagte Regina Sommer. Zurzeit unterrichtet „Steffi“, wie sie von ihren Kolleginnen gerufen wird, eine erste Klasse.

Für eine Konrektorin gibt es viel zu tun an einer derart großen Schule. Der Stundenplan für das jeweilige Schulhalbjahr wird von der Konrektorin erstellt. Aber auch die Vertretungspläne, die täglich angepasst werden müssen, werden von ihr koordiniert.

Gemeinsam mit Regina Sommer arbeitet Stefanie Temme an der Überarbeitung des Schulprogramms. Es sei in die Jahre gekommen und müsse aktualisiert werden. Eigentlich sollten in den Schulen die Schüler im Vordergrund stehen. Grundsätzlich sei das auch so, aber die Bürokratie habe stetig zugenommen und sei durch die neue NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer noch einmal verstärkt worden. Wöchentlich müssen Statistiken über den Unterrichtsausfall und deren Gründe explizit nach Düsseldorf gemailt werden.

Die Kommunikation innerhalb der Schule muss durchgängig stimmen. Dazu treffen sich zu festgelegten Zeiten die Kolleginnen und Kollegen, um diese weiterzuentwickeln. Die Digitalisierung schreitet voran. Die Grundschule ist kurz vor einer kompletten Neugestaltung des Netzes. „Ich habe mich nur auf die Stelle beworben, weil ich die Schule so gut kenne und mich hier wohlfühle“, so Temme.