In der brandenburgischen Partnergemeinde Havixbecks wurde am vergangenen Wochenende ein nicht alltägliches Jubiläum begangen: Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf ist seit 25 Jahren im Amt. Mit 200 Gästen wurde dieses Ereignis gefeiert. Auch Havixbecks Bürgermeister Klaus Gromöller gratulierte seinem Amtskollegen. Gromöller würdigte Ouasdorfs Einsatz bei der Festigung und dem weiteren Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Gemeinden und überreichte ein Geschenk.

Aus einer Stichwahl ging Klaus-Dieter Quasdorf im Dezember 1993 als Bürgermeister hervor. „Wenn wir in die Vergangenheit unseres Ortes zurückblicken, können lediglich zwei frühere Bürgermeister auf eine gleich lange beziehungsweise längere Amtszeit zurückblicken: von 1824 bis 1849 Friedrich Wilhelm Erdmann Jänicke mit ebenfalls 25 Jahren und von 1788 bis 1823 Joachim Ernst Schultze mit 35 Jahren“, berichtet Bestensees Chronist Wolfgang Purann.

Aufgezeigt wurde in einer Präsentation, welche Entwicklung Bestensee in der bislang 25-jährigen Amtszeit von Klaus-Dieter Quasdorf genommen hat. Von 4900 Einwohnern im Jahr 1994 wuchs die südlich von Berlin gelegene Gemeinde auf fast 8000 heute. Vorhaben wie moderne Einkaufszentren, Spenden für ein neues Kirchendach 1999, die Schaffung des Generationenwaldes 2006, der Bau der Landkost-Arena 2007, eines Autobahnanschlusses 2009 und einer neuen Kita für fast 200 Kinder, die Erweiterung der Grundschule 2018 und fast 30 Kilometer grundhafter Ausbau von ehemaligen Sandwegen wurden in Erinnerung gerufen. Durch seine Bürgernähe verstehe Quasdorf es, die Menschen zu begeistern, sodass sich ein reges Vereinsleben im Ort fortsetze und attraktive Feste ihren Stammplatz fanden, hieß es in der Laudatio.