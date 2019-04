Der Bau einer Kindertageseinrichtung auf der Fläche des inzwischen abgerissenen Sportheims und des ehemaligen Spielplatzes an der Schützenstraße wird derzeit in der Kommunalpolitik beraten. Aufgeworfen wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Gemeindeentwicklung die Frage, wie die Erschließung einer zukünftigen Kita am besten erfolgen könnte.

Die vorliegende Planung sei am Dienstag im Beisein des Planungsbüros mit einem Vertreter des Kreisstraßenbauamtes in Coesfeld erörtert worden, berichtete die Bürgermeister Klaus Gromöller im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend. Als Alternativen seien dabei die Erreichbarkeit über die Schützenstraße, über den nördlich angrenzenden Wohnweg und über die Kardinal-von-Hartmann-Straße beleuchtet worden.

„Im Ergebnis wird die Abwicklung des Bring- und Holverkehrs über die Kardinal-von-Hartmann-Straße und den Fuß- und Radweg zum zukünftigen Kita-Grundstück favorisiert“, erläuterte Bürgermeister Klaus Gromöller. Diese Variante ermögliche ein gefahrloses Parken auf den öffentlichen Stellplätzen am Freibad und eine fußläufige Erschließung des Grundstückes zum Bringen und Abholen der Kinder über den vorhandenen Fuß- und Radweg.

So könne erreicht werden, dass auf der Schützenstraße nicht geparkt werde. „Gefährliche Straßenquerungen können so unterbleiben und die Bushaltestelle kann an der bisherigen Stelle verbleiben“, so der Bürgermeister. Für die Mitarbeiter der Kita sollen Parkplätze im Westen der zur Bebauung vorgesehenen Fläche entlang des Wohnweges angeordnet werden.