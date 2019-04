Über 20 Fahrer stehen bereit

Das Projekt „Leezenglück – gemeinsam unterwegs“ nimmt immer mehr Fahrt auf. Im Mai sollen für Menschen, die aus eigenen Kräften nicht mehr genügend mobil sind, die ersten Ausflüge mit den beiden Elektro-Rikschas unternommen werden. Die ehrenamtlichen Fahrer bereiten sich derzeit auf ihre Einsätze vor und testen mögliche Routen.

Über 20 Rikschafahrerinnen und -fahrer konnten die Initiatoren des Projekts, Berend Hagedorn, Peter Lübke , Eduard Fraune und Gerhard Meyer , inzwischen für eine Mitarbeit begeistern. „Darüber sind wir sehr froh, weil damit sichergestellt ist, dass die geplante Aufnahme des kostenlosen Rikscha-Fahrdienstes für Ausfahrten in die Natur mit zwei Fahrzeugen Anfang Mai für die Zielgruppe mobilitätseingeschränkter Bürger offiziell vom Start gehen kann“, berichtet Gerhard Meyer gegenüber unserer Zeitung.

Probefahrten

Mehrere Probefahrten haben die Ehrenamtlichen bereits mit den Rikschas unternommen, weitere sind in den kommenden Tagen geplant. „Wir wollen dann etwas längere Strecken fahren“, kündigte Gerhard Meyer an.

Weitere Männer und Frauen, die ebenfalls als Fahrer aktiv werden möchten, könnten gerne noch dazu kommen. Die nächsten Termine sind: 5. April (Freitag) von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 6. April (Samstag) von 14 bis 16 Uhr, 8. April (Montag) von 14 bis 16.30 Uhr sowie 15. April (Montag) von 14 bis 16.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bürgerpark. Um sinnvoll planen zu können, wird um Anmeldung am Vortag per E-Mail an info@leezenglueck.de gebeten. Für den heutigen Freitag vielleicht spontan kommen.

Am morgigen Samstag (6. April) lassen sich die Fahrer in Erster Hilfe schulen. Die praktischen Übungen unter Einbeziehung der Rikschas finden im Marienstift Droste zu Hülshoff statt.

Positive Reaktionen

„Es freut uns, immer wieder positive und vielfältige Reaktionen auf das Projekt und unsere ehrenamtliche Arbeit zu erhalten“, berichtet Gerhard Meyer weiter. Vorgestellt wurde „Leezenglück – gemeinsam unterwegs“ in der vergangenen Woche auf dem „Markt der Regionen“ bei der Bezirksregierung in Münster. Die Ausstellung am Domplatz zeigte mehrere durch die EU und das Land Nordrhein-Westfalen geförderte LEADER-Projekte, wozu auch „Leezenglück“ aus Havixbeck zählt. Neben Mitgliedern der LEADER- und der Vital-NRW-Regionen informierten sich auch interessierte Bürger.

Für einen Besuch angemeldet hatten sich nun auch der SPD-Landtagsabgeordnete André Stinka und die SPD-Europakandidatin im Münsterland, Sarah Weiser.

Da die Evangelische Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge offiziell Träger des Projekts ist, fand der Informationsaustausch im evangelischen Gemeindezentrum stattfinden. Auch eine kurze Probefahrt mit den Rikschas ist dann geplant.