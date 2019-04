Trio packt neue Ziele an

Die Havixbecker CDU-Fraktion verjüngt sich. Die Zeit sei reif, dies auch schon eineinhalb Jahre vor der nächsten Kommunal- und Bürgermeisterwahl zu vollziehen. Der jetzige Übergang sei so geplant und von keinem anderen Datum abhängig gewesen, erklärte das neue Führungstrio mit Thorsten Webering (Fraktionsvorsitzender), Christian Albrecht (Stellvertreter) und Mechthild Volpert-Bertling (zweite Stellvertreterin). Die drei erfahrenen CDU-Ratsmitglieder teilen sich die Arbeit, dies betonten sie beim WN-Redaktionsbesuch. Keiner könne alleine die Arbeit des Fraktionsvorsitzenden mit einem Vollzeitberuf wuppen. Dies geschehe zukünftig im Team und mit breitem Konsens.

Eines der wichtigsten Ziele für die Fraktion sei es, zukünftig viel näher beim Bürger zu sein und mit den Havixbeckern noch mehr in den Dialog zu treten als bisher. „Wir können es uns nicht mehr erlauben, wie beim Museum, bei der Windenergie oder aktuell bei der Kanalbewirtschaftung, die Weichen zu stellen, ohne die Meinung der Bürger besser zu kennen“, sagte Christian Albrecht. Die CDU möchte laufend über die kommunalpolitischen Ziele informieren. „Wir wollen die Wünsche der Bürgerschaft aufnehmen und eine viel lebendigere Verbindung herstellen als bisher“, meinte Thorsten Webering. Damit dies schnell in Gang kommt, hat die CDU Havixbeck einen Abend für Interessierte und Neumitglieder am 5. Juni (Mittwoch) im Haus Sudhues geplant.

Es sei in der Vergangenheit nicht alles schlecht gewesen, aber zukünftig möchten die Christdemokraten noch eine Schüppe drauflegen. „Für mich ist wichtig, mehr Frauen für die politische Arbeit zu gewinnen. Aber auch die Jugend ist gefragt. Macht mit, verändert mit“, weiß Mechthild Volpert-Bertling, wovon sie spricht. Es sei so wichtig, dass eine Fraktion, ein Ortsverband, breit aufgestellt sei. „Ich freue mich auf mehr weibliche Mitstreiter in unserer Partei.“ Wenn die Familie oder der Partner es mittrage, dann würde es auch klappen.

Mit dem Arbeitskreis „Familie und Beruf“ gibt es schon länger eine parteiübergreifende Gruppe, die das Ziel hat, die Anliegen der Familien mitzugestalten. „Zu einer familienfreundlichen Kommune gehört unserer Meinung nach mehr als nur der Status Quo. Wir sehen aktuell, wo das hinführt. Jetzt kann man seitens der Verwaltung nicht schnell genug nachsteuern“, verdeutlich Thorsten Webering, dass längst nicht alles in Ordnung sei. Eine ausreichende Anzahl von Kita-Plätzen sei ein Pflichtprogramm und nicht nur die Kür.

Die CDU-Fraktion möchte mehr den Weg der Gemeinsamkeiten gehen. Mit den anderen Fraktion gerne Standpunkte ausdiskutieren, aber dann das Bestmögliche für die Havixbecker auf den Weg bringen.

„Wir setzen uns für eine solide, nachhaltige und vorausschauende Finanzpolitik ein“, so Christian Albrecht. Die interkommunale Zusammenarbeit möchte die CDU verstärken. Eine bürgernahe Verwaltung stehe dabei im Fokus. Das virtuelle Rathaus und E-Government seien hier wichtige Themen und nicht umgekehrt. Da Havixbeck ein Standort für Familien sei, der wichtige Strukturen biete, müsse dies sichergestellt werden.