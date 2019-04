Unter dem Motto „April, April, jeder tanzt wie er will!” führten die Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren ihre neuesten Tänze vor. Das intensive Üben hatte sich gelohnt. Es sind kreative Tanzchoreographien entstanden, die vom Publikum mit schallendem Applaus bejubelt wurden. „Wir hatten eine super Stimmung”, bedankte sich Maurice Richter beim Publikum.

In der bunten Vorstellung zeigten diverse Tanzgruppen aus verschiedenen Altersklassen im rasanten Wechsel, was sie und ihre jungen und engagierten Trainer sich ausgedacht hatten. Dabei konnte selbst das Publikum im gefüllten AFG-Forum nicht still auf den Stühlen sitzen bleiben und wippte zur Musik ausgelassen mit.

Es wurde jedoch nicht nur getanzt. „Wir zeigen euch heute ein paar Elemente von dem, was wir so im Training machen”, kündigte Raphael Gorschlüter seine Gruppe der indischen Kampfsportart Kalari an. Seine Schüler zeigten verschiedene Kampfsequenzen und konnten sich selbst gegen den Langstock erfolgreich verteidigen, worauf sich das Publikum beeindruckt zeigte.

Die Vorstellung brachte Spaß am Tanzen, weshalb immer wieder betont wurde, dass jede Tanzgruppe offen sei für neue Mitglieder. Wer sich selbst davon überzeugen lassen möchte, kann dies bei der nächsten Tanzgala am 12. Oktober (Samstag) bei freiem Eintritt tun. Das TIFF scheint eine Bereicherung für das sportliche Havixbeck zu sein und ist jederzeit offen für Neueinsteiger.