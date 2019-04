Mit dem Fastenessen im Rahmen der „Leerstelle(n)“-Aktion in der St.-Georg-Kirche Hohenholte bekam die Bedeutung des „Abendmahls“ eine ganz neue Bedeutung. An den von der KJG Hohenholte zur Verfügung gestellten Tischen ließen sich rund 45 Menschen die fünf verschiedenen Erbsensuppen, Brot und Getränke im Anschluss an die Eucharistiefeier schmecken.

Die musikalische Begleitung der Feier übernahm der Chor „Vivente“, der mit der „Neuland-Messe“ unbekannte Lieder zu Gehör brachte und auf die große Leinwand zum Mitsingen projizierte.

Da Speisen und Getränke gespendet wurden, ging der Erlös aus den aufgestellten Spendendosen ohne Abzüge in die Misereor-Kollekte des Wochenendes ein. Interessant fanden die Teilnehmer, mit Menschen zu speisen, mit denen sie sonst nie zu Abend essen, was den Raum für anregende Gespräche und neue Gedanken öffnete.

Zum Vortrag begrüßte anschließend Hendrik Tigger im Namen des Ortsausschusses die Referentin Lena Gelsterkamp , die ein Masterstudium in Aachen absolviert, das Theologie und globale Entwicklung verknüpft.

Fachkundig konnte sie über das Konzept „Buen Vivir“ berichten, welches in Bolivien und Ecuador sogar Verfassungsrang hat. „Buen Vivir“ propagiert vereinfacht gesagt nicht ein besseres, sondern ein gutes Leben, und dies nicht auf Kosten anderer Menschen.

Lena Gelsterkamp beleuchtete in ihrem Vortrag dazu viele interessante Aspekte unter anderem des Ressourcenverbrauchs, des Wirtschaftswachstums und politischer Abstimmungsprozesse, wobei sie auch die provokante Frage stellte: „Was ist ein Entwicklungsland und warum muss es sich eigentlich entwickeln?“

Nach der anschließenden Diskussion wurde Lena Gelsterkamp mit einem kleinen Korb regional produzierter und einfach verpackter Speisen gedankt.

Beim anschließenden Aufräumen sorgte das Prinzip „Viele Hände – rasches Ende“ für eine zügige Wiederherstellung des Status quo in der Kirche.

► Zur Einstimmung auf die Karwoche wird im Anschluss an die nächste Samstagabendmesse (13. April) in der St.-Georg-Kirche im Rahmen der Aktion „Leerstelle(n)“ eine 15-minütige Audio-Slide-Show gezeigt.