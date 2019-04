Eröffnet wird das Konzert von Niek KleinJan, einem Multi-Percussionisten aus den Niederlanden, der dem Publikum ausgefallene Techniken an der kleinen Trommel, Höchstgeschwindigkeit am Xylofon sowie andere Percussion-Instrumente vorstellen wird.

Ebenfalls zu Besuch ist „Det Danske Ungdoms Harmoniorkester“ mit seinem Dirigenten René Bjerregaard. „Dieses ist das nationale dänische Jugendblasorchester, in dem sich viele junge Talente zusammenfinden, um gemeinsam zu musizieren“, erklärt Musikschulleiter Rainer Becker . Das Orchester wird im ersten Konzertteil abwechselnd mit den Solisten zu hören sein. Mit dem aus Chile stammenden Schlagzeuger Carlos Vera Laruccea wird ein Musiker auftreten, der klassisches Schlagwerk mit dem Jazz verbindet.

Laruccea ist Schlagzeuger an der Bayrischen Staatsoper in München, Dozent am Institute of Music in Cleveland und hat Jazz-Vibrafon studiert. Mit seinen Fähigkeiten am Vibrafon sowie an lateinamerikanischen Percussion-Instrumenten wird er im zweiten Konzertteil das Publikum verzaubern.

Im zweiten Konzertteil präsentieren die Percussion-Solisten alleine und auch gemeinsam mit dem Jugendorchester Havixbeck rhythmische Unterhaltungsmusik. Bei der Filmmusik zu „The Incredibles“ von Michael Giacchino und dem Jazz-Rock-Standard „Gonna Fly now“ von Bill Conti sowie dem lustigen Stück „The Fly“ des Spaniers Oscar Navarro haben Orchester und Solisten ausreichend Gelegenheit, sich musikalisch auszulassen.

Das Konzert steht unter der Gesamtleitung von Rainer Becker.