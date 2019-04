Impulsbänder mit Worten

Die Planungen für die Neugestaltung des Kirchplatzes von St. Dionysius schreiten voran. Planer Alex Weiper hat die modifizierten Vorschläge aus den Arbeitsgruppen aufgenommen und in neue Animationen eingearbeitet.

Eine Perspektive zeigt die neue Sicht auf den Torbogen, gekreuzt von einem Impulsband und der zu erstellenden Pflanzung. Das Wort „glaube“ auf dem Impulsband ist zunächst nur ein Vorschlag. Die Kirchengemeinde sucht im Laufe des Frühlings Ideen für die Worte oder Satzfragmente.

„Wesentliches inhaltliches Moment ist nach wie vor der Impuls, der von der Taufe ausgeht. Dieser Gedanke setzt sich in Wellen, die vom Taufbrunnen ausgehen, über den gesamten Kirchplatz fort“, verdeutlicht der Havixbecker Alex Weiper die Grundlagen für seine Planungen. Diese Impulswellen legen sich in Form von Bändern aus Hecken, Stahl oder Beton über die vorhandene Kirchplatzgestaltung und schaffen dadurch Strukturen, die als Durchquerungen von großzügigen Freiräumen oder Abgrenzung für Bepflanzungsflächen dienen und eine Verdichtung in Richtung der Pfarrkirche erzeugen.

Diese Verdichtung soll dem Denkmal Kirche als zentrales Bauwerk auf dem Platz eine hohe Bedeutung zukommen lassen. „Die Inspiration zu diesem Konzept gaben die Bürger selbst, indem sie der Auftaktveranstaltung das Motto ‚Aus der Mitte entspringt ein Dorf‘ gaben“, so Alex Weiper.

Die neueste Überarbeitung der Gestaltung zeigt die Impulswellen, die sich in Form von Bändern aus Hecken, Stahl oder Beton über die vorhandene Kirchplatzgestaltung ziehen.

Die großzügigen Freiflächen, die mit einer wassergebundenen Wegedecke gestaltet werden, dienen als multifunktionale Fläche, die Raum für Veranstaltungen und Gottesdienste bietet. Außerdem können diese Flächen für die Freizeitnutzung der Jugendgruppen genutzt werden. Die Begrünung soll durch attraktive Stauden erfolgen. Es wird angestrebt, Flächen hiervon in die Hände von Bürgern zu geben, die diese bepflanzen und pflegen. Dies soll die Identifikation der Menschen mit dem Platz steigern.

Zentrales Ausstattungselement sind kreuzförmige Sitzgelegenheiten, die durch ihre Form das Gegenübersitzen und somit die Kommunikation auf dem Kirchplatz fördern sollen. Diese Sitzgelegenheiten werden in den Bereichen aufgestellt, die aus den Wünschen der Bürger hervorgegangen sind oder sich durch ihre Nutzung etabliert haben.

Elemente, die auf dem Platz schon vorhanden sind und eine gute Nutzbarkeit erfahren haben, bleiben bestehen oder werden ausgebaut. „So wird zum Beispiel der Anziehungspunkt Brunnen neu und besser erreichbar aufgestellt, um das Spiel und die Berührung mit Wasser zu fördern“, sagt Alex Weiper. Die bestehenden Wege sind in einem guten Zustand und sollen erhalten bleiben. Die Beleuchtung auf dem Platz ist nach den Angaben der Gemeinde ausreichend und soll lediglich durch moderne Lampen ausgetauscht werden.

Um die Akzeptanz des Platzes in der Bevölkerung zu stärken, wurde dieser Entwurf in verschiedenen Gremien öffentlich vorgestellt und diskutiert. Weiterhin sollen machbare Aufgaben zur Herstellung des Platzes durch die Bürger selbst erfolgen.

Um den Platz nachhaltig zu beleben, sei es sinnvoll, dort wiederkehrende Aktionen und Veranstaltungen anzubieten. Um besonders Familien anzusprechen, könnte während der Sommermonate eine temporäre Spielanlage entstehen, so Alex Weiper.

Diese Gestaltung soll dem Platz einen Impuls verleihen, der von der Havixbecker Bevölkerung aufgenommen und weiterverfolgt wird, um die nachhaltige Belebung ihres Kirchplatzes mit Hilfe dieses ersten Schrittes zu sichern.