„Den Zauber der Natur erleben und in eine andere Kultur eintauchen, ist etwas, was uns verändern kann“, ist Annemarie Berlin überzeugt. Begegnungen mit Menschen und der Landschaft inspirieren die 71-Jährige und sie hält ihre Erlebnisse in eindrücklichen Fotografien fest. 38 dieser Werke präsentiert sie unter dem Titel „Special Moments“ im St.-Franziskus-Hospital Münster.

Mit Gespür für Farben und Licht widmet sich die in Havixbeck lebende Fotografin ihrer Leidenschaft, der Makro-, Landschafts- und Reisefotografie. Einen Schwerpunkt bilden dabei fotografische Impressionen aus Asien. Von ihren mehrmaligen Reisen durch Südostasien brachte die pensionierte Lehrerin beeindruckende Fotografien von Landschaften und den dort lebenden Menschen mit. Die Aufnahmen wirken sanft, impressionistisch und vermitteln Ruhe.

Jedes Bild ist mit Hingabe und Erfahrung ausgewählt und entsprechend bildtechnisch bearbeitet. Auch Druck und Rahmung übernimmt Annemarie Berlin überwiegend selbst. Ihre Fotos haben Preise in nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen und erscheinen in zahlreichen Zeitschriften.

„Manche Bilder zeigen erst auf den zweiten Blick ihre Magie. Sie sind einfach besonders und ich hoffe, sie berühren auch andere Menschen“, sagt Berlin. Die Gelegenheit dazu bietet sich in der Klinik für Radiologie im St.-Franziskus-Hospital noch bis zum 15. Juni an Werktagen. Die Ausstellung kann kostenlos besucht werden.