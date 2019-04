Ab und zu Wagnisse eingehen

Die Einrichtung Volkshochschule (VHS) in Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zwar ist die VHS Dülmen – Haltern am See – Havixbeck noch nicht ganz so alt, sie gibt es erst seit 1978, aber Redakteurin Claudia Marcy nahm das Jubiläum zum Anlass, mit VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen über neue Herausforderungen in der Erwachsenenbildung zu sprechen.

Welches schöne Erlebnis verbinden Sie mit der Einrichtung Volkshochschule?

Esther Joy Dohmen: Oh, mein Mann und ich haben uns an der Volkshochschule bei einer Englisch-Prüfung kennengelernt. Es passierte das, womit wir gar nicht gerechnet hatten: Wir verliebten uns ineinander. Da wir keine E-Mail-Adresse ausgetauscht hatten, bat ich die Programmbereichsleiterin der VHS, einen Brief an ihn weiterzuleiten. Was sie getan hat. Und seit fast fünf Jahren sind mein Mann und ich verheiratet!

Sie haben die Dülmener, Halteraner und Havixbecker aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Deutschland gebeten, wahre Begebenheiten rund um die hiesige VHS zu schreiben. Wie viele Einsendungen gibt es schon?

Dohmen: Es ist bislang sehr, sehr übersichtlich. Ich hoffe, dass sich noch einige unserer Hörer hinsetzen und ihre VHS-Geschichte aufschreiben. Das besondere Merkmal einer Volkshochschule ist ja, dass es sich um ein niederschwelliges Angebot handelt: Die Kursgebühr kann sich fast jeder leisten. Es treffen hier also ganz unterschiedliche Menschen aufeinander und es kommt hier zu vielen unerwarteten Begegnungen.

Wird es weitere Jubiläumsveranstaltungen in Dülmen, Havixbeck oder Haltern am See geben?

Dohmen: Wir haben das Jubiläumsjahr der VHS als Anlass genommen, um von einem Halbjahres- auf ein Jahresprogramm umzustellen. Damit haben wir nur noch eine Planungsphase im Jahr, das gibt uns Raum für andere Aufgaben. Zumal das gedruckte Programm für die Hörer gegenüber den elektronischen Medien wie Facebook oder online immer unwichtiger wird. Ansonsten sind keine Jubiläumsveranstaltungen geplant. Aber gut möglich, dass wir im November noch einmal zu einem Tag der offenen Tür in Dülmen einladen.

Berufliche Bildung, Gesundheit, Kreativität – das sind wichtige Angebote im VHS-Programm. Demgegenüber ist die politische Bildung ein kleiner Bereich. Müsste er nicht gerade in Zeiten, in denen Populismus auf dem Vormarsch ist, ausgebaut werden?

Dohmen: Die politische Bildung liegt mir sehr am Herzen. Ich halte sie für eine der wichtigsten Aufgaben in der Erwachsenenbildung. Aber: Das Interesse daran ist nicht so groß. Gleichzeitig sind wir als VHS gehalten, kostendeckend zu arbeiten. Der Konflikt ist also klar. Aber ich habe zwei, wie ich finde, wichtige Vorträge ins Programm aufgenommen und hoffe sehr, dass sie auf Interesse stoßen: Am 11. April kommt der Philosoph Daniel-Pascal Zorn nach Dülmen, der einen Leitfaden „Mit Rechten reden“ erarbeitet hat. Und am 26. Juni wird der Volkswirt Niko Paech seine Postwachstumsökonomie vorstellen. Begleitend findet die Ausstellung „Konsumwandel“ in der Alten Sparkasse statt. Ich denke, beide Vorträge werden die Hörer mit ungewöhnlichen Haltungen konfrontieren. Das ist einerseits ein Wagnis, andererseits sehr spannend.

Wünschen Sie sich mehr Unterstützung von der Politik für die Erwachsenenbildung?

Dohmen: Ja, wenn Sie die politische Unterstützung auf Bundesebene meinen: In den letzten 25 Jahren ist der Anteil im Bildungshaushalt, der auf die Erwachsenen- und Weiterbildung entfällt, um 43 Prozent zurückgegangen. Der Auftrag, ein attraktives und niederschwelliges Angebot für breite Bevölkerungsschichten vorzuhalten, ist aber geblieben. Zudem ist der private Weiterbildungssektor deutlich gewachsen. Wir haben also einen großen finanziellen Druck und einen steigenden Konkurrenzdruck. Dieser Konflikt wird leider ganz überwiegend auf den Rücken der Dozenten ausgetragen. Von der kommunalen Politik fühlen wir uns hingegen stark unterstützt und geschätzt. Aber den Kommunen sind die Hände gebunden, sie können die fehlende Finanzierung durch den Bund nicht ausgleichen.

Wie wird sich die Erwachsenenbildung weiter entwickeln?

Dohmen: Zuallererst wünsche ich mir, dass die VHS ein Forum bleibt, in dem aktuelle Fragen verhandelt werden können. Sie sprachen den Populismus an: Wohin einfache Antworten auf komplexe Fragen führen können, nämlich ins Chaos, sehen wir ja am Brexit. Wir haben als VHS einen Bildungsauftrag! Sehr schön finde ich übrigens unser Projekt „Fremder Nachbar“, das wir zusammen mit der Uni Münster initiiert haben und das seit gut einem halben Jahr läuft. Hier treffen ehemalige Militärs mit Friedensbewegten zusammen, arbeiten Schüler und Jugendliche mit Erwachsenen zusammen. Ein Austausch, von dem alle Seiten profitieren, der viel zum gegenseitigen Verständnis beiträgt. Immer wichtiger werden in Zukunft technologische Entwicklungen für Hörer und Dozenten werden. Dazu gehören ergänzende Online-Angebote zum Lernen oder Lernclouds. Ein weiteres wichtiges Thema neben der Digitalisierung wird die Vernetzung mit anderen Volkshochschulen sein, etwa um gemeinsam Veranstaltungen wie Bildungsreisen anzubieten. Und was unsere Dozenten betrifft: Hier besteht die Herausforderung darin, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Da wir nicht so gut zahlen können, müssen wir andere attraktive Angebote für sie entwickeln.