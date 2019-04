Annette von Droste-Hülshoff ist den meisten nur als adliges Stiftsfräulein mit Hang zur feinsinnigen Poesie bekannt. Als junge Frau zog sie aber gern in die Steinbrüche, um nach Fossilien und anderen verborgenen Einschlüssen zu forschen. Viele ihrer Gedichte, allen voran „Die Mergelgrube“ und „Der Hünenstein“, zeugen von diesem Drang, das Feste und Starre aufzubrechen und zu dynamisieren. Und immer geht es auch darum, aus den Spuren vergangener Zeiten zu lesen und von den „Fußabdrücken“ früherer Generationen auf die Beschaffenheit des Jetzt und mögliche Zukunftsszenarien zu schließen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Medium Wasser, in dem Droste-Figuren ihr anderes Ich gespiegelt finden („Ledwina“), das als vitaler und (erotisch-)sinnlicher Raum der in Konventionen erstarrten Menschenwelt gegenüber gestellt wird („Die Wasserfäden“), aber auch als von Menschen bedrohte Idylle („Kinder am Ufer“) ins Spiel kommt.

Erst seit einigen Jahren rückt ihre Modernität in den Fokus, werden ihre Texte neu interpretiert und mit Blick auf heutige gesellschaftliche und individuelle Herausforderungen weitergedacht – so auch im Rahmen der Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe, die vom 26. April bis 2. Juni im Baumberger-Sandstein-Museum ihren Platz findet.

Angeregt hat dieses Projekt die Literaturprofessorin Dr. Rita Morrien, an seiner Umsetzung arbeitet der münsterische Künstler Christoph Hetzel unermüdlich mit. Eine Ausstellung „Mit Droste im Glashaus“ gab es schon im vergangenen Herbst im Schloss Senden, die gleichnamige Ausstellung in Havixbeck ist jedoch eine andere, denn die ausstellenden Künstler beziehen sich nicht nur auf die Droste, sondern auch immer auf den Ort der Ausstellung.

Die Installationen, Grafiken, Videopräsentationen und Gemälde werden in der Sandsteinscheune und im Außengelände des Rabertshofs gezeigt.

Umringt wird die Ausstellung von einer Vielzahl „offener Führungen“ und einem reichhaltigen Begleitprogramm. Texte der Dichterin werden musikalisch ungewöhnlich nahe gebracht: Mit Jazz als „Die entfesselte Droste“ vom Jan-Klare-Quartett am 4. Mai (Samstag) ab 19.30 Uhr (Eintritt regulär 12 Euro), mit Reggae von den „Senior Allstars“ mit der Schauspielerin Babette Winter am 25. Mai (Samstag) um 19.30 Uhr, Eintritt 12 Euro.

Bei „Slam die Droste“ kommen Autoren zu Wort, die ihren literarischen Weg auf den Seitenstraßen der Literatur, den Poetry Slams und Lesebühnen, gegangen sind und ähnlich wie die Droste dabei oft den Gegenverkehr der renommierten Literaturszene zu spüren bekamen. Was bedeutet das Fräulein aus dem Biedermeier heute? Die Veranstaltung findet statt am 10. Mai (Freitag) ab 19.30 Uhr.