„Marketing Havixbeck sucht Ihren Lieblingsplatz!“, ruft Geschäftsführerin Birgit Lenter zum Mitmachen bei einem Fotowettbewerb auf. Auf dem Frühlingsfest am Sonntag (14. April) startet die Aktion. Der Marketing-Verein möchte an seinem Stand schon einmal ein Gespür für die Lieblingsplätze der Havixbecker bekommen. Alle Informationen rund um den Wettbewerb liegen bereit. Kinder haben die Möglichkeit, ihre Lieblingsplätze zu malen. Große Banner warten darauf, mit Pinseln und Stiften verschönert zu werden.

Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Mein Lieblingsplatz in Havixbeck“ ist einfach: Die Bilder müssen in hochauflösender Qualität und im Querformat an Marketing Havixbeck, E-Mail: info@marketing-havixbeck.de, geschickt werden. Anzugeben ist dabei, wer das Foto aufgenommen hat und warum dies der Lieblingsplatz ist.

Eine Jury mit fünf verschiedenen Akteuren aus dem Ort wählt zwölf Bilder aus, die dann als Motive den Abfuhrkalender 2020 illustrieren. „Außerdem wartet ein kleines Präsent auf die Fotografen“, kündigt Birgit Lenter an. Aber auch die anderen Bilder werden im Zuge einer Ausstellung präsentiert. Den Ideen der Teilnehmer sind keine Grenzen gesetzt. Einsendeschluss ist der 15. Juni (Samstag).