Unter dem Titel „To belong or not to belong?“ hatte Burg Hülshoff – Center for Literature zu einer ersten literarischen Denkfabrik geladen. 30 internationale und nationale Künstler diskutierten über die Rolle von Kunst und Zivilgesellschaft angesichts der Veränderungen im 21. Jahrhundert.

Als besonders drängend und aktuell zeigte sich die Frage nach der sozialen und globalen Verteilung von Teilhabe. Dies zog sich auf ganz unterschiedliche Weise durch die Konferenztage: So skizzierte Prof. Dr. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, anhand der Rezeption des Goethe‘schen Werther ein Ungleichgewicht zwischen geografischem Norden und Süden. In den Diskussionen warf unter anderem der Schriftsteller Jonas Lüscher die Frage nach Bildungs- und Lohngerechtigkeit auf.

Die Konferenz sei von Publikum und Künstlern begeistert aufgenommen worden, zieht das Center for Literature in einer Pressemitteilung Bilanz. Die ausverkauften Abendveranstaltungen seien als Highlights zu nennen. So diskutierten die Schriftsteller Max Czollek, Maria Milisavljevic und Bernhard Studlar unter der Moderation von Johanna-Yasirra Kluhs (Interkultur Ruhr), wie Literatur und Kunst stärker in die Gesamtgesellschaft hineinwirken können. Der Abschluss der literarischen Denkfabrik fand mit der Hafenlesung in der Kunsthalle Münster statt. Die Autoren Lubi Barre, Tomás Cohen, Annika Dorau, Jonis Hartmann, Hugh James und Orsolya Kalász stellten ihre Arbeiten vor.

Als offen und gesellschaftlich notwendig wurden in der Konferenz folgende Fragen identifiziert: Wie lassen sich die Anliegen der verschiedensten Gesellschaftsgruppen zu einem großen Anliegen verbinden, sodass kein Zerfall in kleine Identitäten stattfindet und wie kann die Kunst dazu beitragen, Menschen aller sozialen Schichten und verschiedenster Herkünfte in die Gesellschaft einzuschließen?

Diese und weitere Fragen sollen in der jährlich stattfindenden Denkfabrik verhandelt werden. Für 2020 ist die Fortsetzung bereits geplant, in Kooperation mit Institutionen in Wien, Prag und Basel.