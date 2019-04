Sound geht vom Ohr ins Tanzbein

„Wir freuen uns, endlich mal ein Stück Club- und Konzertkultur nach Havixbeck zu bringen, was es in der Form schon lange nicht mehr in dem Ort gegeben hat und damit sowohl jüngere und ältere Musikinteressierte anspricht“, blickt Gunnar Weiper , Posaunist der Band „Home to Paris“, dem Konzert am morgigen Samstag (13. April) im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule entgegen. Auch die Formation „Disco Halt“ hat „KulturGUT Havixbeck“ eingeladen, sodass zwei Bands, die in Münster unter anderem schon im Gleis 22 und im Hot Jazz Club gespielt haben, auf der Bühne stehen.

„Unsere Musik lässt sich nicht in eine einzige Genre-Schublade stecken“, erklärt Gunnar Weiper. „Die unterschiedlichen musikalischen Erfahrungen der Bandmitglieder spiegeln sich im Sound von ‚Home to Paris‘ wider und schaffen einen Mix aus Indie-Rock, Ska, Funk und Balkan.“ Gleich drei Bläser der Formation haben ihre Wurzeln in Havixbeck und ihr musikalisches Handwerkszeug unter anderem im Jugendorchester gelernt.

„Disco Halt“ eröffnet das Konzert. Foto: Joana Holthaus

Seit 15 Jahren existiert die Band „Home to Paris“. Sie hat sich im Laufe der Zeit auch überregional auf diversen Festivals und Clubkonzerten einen Namen erspielt. Momentan steht die Band im Studio und nimmt ihr sechstes Album auf, welches Ende des Jahres erscheint. „Einen Vorgeschmack auf das Album gibt´s am Samstag“, kündigt Gunnar Weiper an.

Den Anfang macht bei dem Konzert die Band „Disco Halt“. Die neunköpfige Combo aus Münster spielt eine Mischung aus Reggae, Rock, Ska und Pop. Dabei verschmelzen die Stilrichtungen zu einem frischen, energiegeladenen Sound, der über die Ohren und den Bauch jedes Tanzbein zucken lässt. „Tanzbare Grooves von sympathischen Typen mit ‘ner ordentlichen Portion Spaß“, versprechen die Musiker.

Für Getränke ist beim Konzert gesorgt. Für einen groovigen Ausklang legt Gunnar Weiper am Schluss noch ein paar Platten auf.