Bei Notfällen muss jeder Handgriff sitzen

Auf ihre Wachdienste im Sommer bereiten sich die Mitglieder der DLRG Havixbeck derzeit gut vor. 28 Rettungsschwimmer der Aktivengruppe machten sich auf den Weg nach Porta Westfalica, um sich dort beim jährlichen Ausbildungswochenende weiterzubilden.

Der Fokus lag auf der medizinischen Erstversorgung von Patienten. Ausbilder Hagen Wendt vermittelte in den drei Tagen ein breites Feld an Wissen. Von biologischen Grundlagen des menschlichen Körpers bis hin zu konkreten Maßnahmen, wie Menschen in verschiedensten Situationen geholfen werden kann, reichte das Spektrum. Vom behandeln einer kleinen Schnittverletzung ging es bis hin zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW). Und dieses nicht nur theoretisch, sondern im Anschluss auch bei passenden Fallbeispielen.

So mussten die Rettungsschwimmer zum Beispiel bei einem „Patienten“ mit Kreislaufstillstand nicht nur die HLW korrekt anwenden, sondern auch die medizinischen Hilfsmittel wie Beatmungsbeutel und Defibrillator anwenden.

Ausbildungswochenende der DLRG Havixbeck 1/17 Foto: DLRG

Dass es für die Helfer wichtig ist, ein umfangreiches Wissen im Bereich der Esten Hilfe zu haben, hat sich noch im Rekordsommer 2018 gezeigt, erläutert die DLRG-Ortsgruppe in eine Pressemitteilung. Hier leisteten die ehrenamtlichen Helfer Wasserrettungsdienst im Havixbecker Freibad und an der deutschen Ost- und Nordseeküste. So mussten sie in über 750 Fällen Erste Hilfe leisten, davon circa 90 Prozent im Wasserrettungsdienst an der Küste. „Zum Glück handelte es sich hier in den meisten Fällen um kleinere Beschwerden, aber auch um 19 Schwerverletzte, bei denen es auch um Leben und Tod ging“, so die Leiterin Ausbildung der DLRG Havixbeck, Nicola Daldrup. „Gerade bei Einsätzen mit Schwerverletzten an der Küste, die oft auch abseits der bewachten Strände stattfinden, ist es wichtig, dass jeder Handgriff sitzt! Dort kann es schon mal länger dauern, als zum Beispiel im Freibad Havixbeck, bis weitere Hilfe eintrifft“, so Daldrup.

In den kommenden Wochen wird sich die Havixbecker DLRG bei ihrem wöchentlichen Training im Hallenbad weiter auf die Sommersaison vorbetreiten. Einige Rettungsschwimmer legen bis dahin noch ihre Prüfung zum Sanitätshelfer ab.