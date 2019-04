Einmütig haben sich Verwaltung und Kommunalpolitik für diese Lösung entschieden. „Damit können wir allen Eltern helfen, die dringend einen Kita-Platz für ihr Kind suchen“, kommentierte Thorsten Webering ( CDU ), Sprecher des parteiübergreifenden Arbeitskreises „Familie und Beruf“.

Wie Fachbereichsleiterin Monika Böse am Freitag berichtete, sei der Bedarf von 50 Plätzen nicht mehr erkennbar. Es stünden inzwischen weniger Jungen und Mädchen auf der Liste. „Deshalb haben sogar Eltern und ihre Kinder, die noch eine Betreuung in einer Kita wünschen, die Chance, einen Platz zu erhalten ab Sommer“, sagte Böse. Es würden zusätzliche U3-Plätze geschaffen. Einzelheiten zu den neuen Trägern konnte die Verwaltung noch nicht mitteilen, da sie noch in Sondierungsgesprächen sei.

Bekannt wurde aber inzwischen, dass ein Träger, der schon im Ort tätig ist, dabei sein soll. Ein anderer Träger wird ganz neu in Havixbeck beginnen. Im Haupt- und Finanzausschuss haben die Vertreter der Organisatoren ihre Konzepte vorgetragen, die auf Wohlwollen stießen. Ein Elterninfoabend findet Anfang Mai statt.

Um alle Kinder unterbringen zu können, muss ein zusätzliches Gebäude für den Übergang gefunden werden, das die Verwaltung schon ausgeguckt hat. Auch hier laufen die Verhandlungen noch. Der angedachte Neubau einer Kita auf dem Gelände „Alter Sportplatz“ wird weiter verfolgt. Allerdings hat der Rat darum gebeten, dass die verkehrliche Planung noch einmal genauer untersucht wird, damit es für alle Beteiligten eine gute Lösung wird.