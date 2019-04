Menschen neue Impulse geben

Jens König-Upmeyer ist ein sportlicher Typ. Dies zeigt er nicht nur auf dem Foto. Denn die Sportlichkeit des Pastoralreferenten bezieht sich nicht nur auf seine persönlichen Disziplinen wie Laufen und Radfahren, sondern auch auf die Bandbreite seines Einsatzes für die Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg. Er nimmt die Themen ernst und strahlt dabei Zuversicht aus, was es seinem Gegenüber leicht macht, Dinge anzupacken. „Das schaffen wir bestimmt“, so sein Credo.

Er ist mit über 50 Firmlingen genauso unterwegs wie bei der Seelsorge zu Hause, in den Schulen und bei der Caritasarbeit mit Bürgern, denen es nicht immer so gut geht, wie vielleicht vielen anderen Menschen. König-Upmeyer hört zu und begreift die Sorgen und Nöte des Einzelnen. „Das Wort Caritas sagt eigentlich schon alles. Die Nächstenliebe ist Teil unseres Wirkens in der Kirchengemeinde. Und da bin ich gerne dabei“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Menschen faszinieren ihn in all ihren Facetten. Deshalb habe er den Beruf des Pastoralreferenten ergriffen.

Seit einem halben Jahr lebt der Pastoralreferent mit seiner Frau Franziska mitten im Ort. Eine Wohnung haben die beiden schnell gefunden und so lernt der gebürtige Saerbecker schnell viele Einzelheiten kennen. „Die Kontakte zu den Gruppen und Einzelpersonen kommen fast von selber. Das ist das Schöne in Havixbeck und Hohenholte. Mittendrin und schnell dabei.“

„Die Fastenzeit sind besondere Wochen zum bevorstehenden Osterfest. Die Christen bestärken ihren Glauben noch einmal besonders.“ Der Pastoralreferent findet es spannend, wie sich die Menschen in der St.-Georg-Kirche eigene Themen gesucht haben und wie sie damit umgehen. Es seien Elemente aus dem Leben, die in die Kirche getragen würden. Es seien besondere Momente, um Kirche lebendiger zu gestalten. Überhaupt mache die Kirchengemeinde ein großer Querschnitt von Konservativen bis hin zu Freigeistern aus. „Dies ermöglicht ein breites Mitwirken der verschiedenen Gruppen.“ König-Upmeyer hat nach sechs Monaten mitbekommen, dass in der Kirchengemeinde zahlreiche Menschen mitwirken möchten und gerne dabei sind. Aufgefallen ist ihm auch, dass die Ökumene ein großes Plus für den Ort bedeute. Die gemeinsame Arbeit sei sehr fruchtbar und längst nicht in jeder Gemeinde so zu finden.

Jens König-Upmeyer startet positiv in den Tag. Er möchte Impulse geben für die Glaubensthemen. Dabei versucht er die Gedanken ins Alltägliche zu übertragen, um den Menschen Wege aufzuzeigen, die sie wiederum aufgreifen können. „Ich unterrichte an der Anne-Frank-Gesamtschule mehrere Stunden das Fach Religion. Dabei versuche ich, den Schülern darzustellen, was der Glaube in ihrem Alltag ausmachen kann“, verdeutlicht der Pastoralreferent. Er weiß um die Kirchenaustritte aus den verschiedensten Gründen, aber der Zugang zu Jesus Christus sei ein vielfacher Wunsch, der den Alltag ausmache. Dies spüre er immer wieder in den Gesprächen.

Jugendliche haben viele Fragen zur Kirche. Diesen Erfahrungsschatz bringt der Pastoralreferent aus seiner Studien- und Ausbildungszeit mit. Die 54 Jugendlichen, die am 7. Juli in Havixbeck gefirmt werden, haben sich in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Unter anderem gibt es eine Kanu-, Koch und Selfiegruppe. Die Jugendlichen werden in Münster mit dem Handy untersuchen, wo Gott sein kann. Die Ergebnisse seien verblüffend und stimmten die jungen Menschen oft nachdenklich über die eigene Lebensweise. „Ich kann Impulse geben. Was die Jugendlichen daraus machen, entscheiden sie selber.“

Der Pastoralreferent hat keine Angst vor der Zukunft. Neue, andere Zeiten würde es in der Kirche geben. Er sei aber sehr zuversichtlich, dass die Christen nicht vor dem Nichts stünden.

Beim Joggen in Richtung Baumberg muss der Saerbecker sich anstrengen. Da merke er die Erhebungen der Baumberge. Es sei aber eine sportliche Herausforderung, die Körper und Geist stärke. Die Bruder-Klaus-Kapelle haben er und seine Frau schon für sich entdeckt. Einmal hochwandern, oben innehalten, den Blick genießen und wieder nach Hause laufen.

„Dann knipse ich noch das ein oder andere Foto und alles ist schön.“ Jens König-Upmeyer ist schnell in Havixbeck und bestimmt schon bei vielen Menschen angekommen.