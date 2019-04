In der Kritik etlicher Kunden steht der geänderte Linienweg des Regionalbusses 64 zwischen Havixbeck und Münster. Seit dem 1. März steuert die Linie R64 im Zweistundentakt abwechselnd die Burg Hülshoff oder die Haltestellen in der Bauerschaft Schonebeck angesteuert. Die Forderung nach einer Rückkehr zur alten Regelung erreichte jetzt die Kommunalpolitik.

„Es liegt ein Antrag einer Bürgerin auf Wiedereinführung der stündlichen Taktung der Buslinie R64 von Havixbeck nach Münster über die K1 und die Hohenholter Straße (K22) vor“, teilte Bürgermeister Klaus Gromöller in der Ratssitzung am Donnerstagabend mit. Den Antrag hätten fünf Personen unterschrieben, daneben enthalte er eine Liste mit 62 Unterschriften.

Durch die geänderte Routenführung zugunsten der Burg Hülshoff sei einem Wunsch der Gemeinde entsprochen worden, erläuterte Bürgermeister Klaus Gromöller. Auf diese Weise sei die Burg nun über den Öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen.

„Diese Änderung führte zu Beschwerden einiger Fahrgäste bestimmter Haltestellen im Bereich der K 22, weil zum Beispiel an Werktagen nur noch eine zweistündige Anbindung erfolgt, was insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen führt“, erläuterte der Bürgermeister. Zusammen mit den Firmen Veelker und Erfmann sowie Dr. Jörg Albrecht, Künstlerischer Leiter von Burg Hülshoff – Center for Literature, erarbeite die Gemeindeverwaltung derzeit Lösungen im Hinblick auf diese Beschwerden, die dann so zügig wie möglich umgesetzt werden sollen.