Legosteine gehen durch Generationen – begeistern junge und jung gebliebene Menschen. Dies wurde einmal mehr am Samstagabend nach dem Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche deutlich. Auf dem Katholikentag in Münster 2018 hatten Mitglieder des Hohenholter Ortsausschusses die aus Legosteinen nachgebaute Ostergeschichte entdeckt.

Diese von Pastoralreferenten im Bistum Paderborn konzipierten sieben Stationen können ausgeliehen werden. „Leider waren für 2019 schon alle Termine vergeben. Wir konnten jedoch Begleitmaterial bekommen“, erklärte Hendrik Tigger .

Dazu gehört ein 15-minütiger Film, der nach dem Gottesdienst gezeigt wurde. Passend war dies, weil der Film mit dem Einzug Jesu in Jerusalem beginnt. Für den Film waren Fotos der einzelnen Stationen gemacht worden. Die Ostergeschichte wurde zu den aneinandergereihten Fotos gesprochen. „Besonders eindringlich war das ängstliche Gesicht Jesu beim Gebet im Garten Gethsemane“, berichtet Tigger.

Auch der Hahn, der zweimal krähte, nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, fehlte nicht. Aufgrund der positiven Reaktionen wurde der Film am Sonntag nach der Palmprozession noch einmal vor jüngerem Publikum gezeigt.

Die leergeräumte Kirche bleibt den Hohenholtern noch über die Ostertage erhalten. Am Osterdienstag ab 17 Uhr wird die Kirche wieder eingeräumt. Alle Gemeindemitglieder, die Stühle in die Kirche mitgebracht hatten, werden gebeten, diese am Dienstag abzuholen.