Mit dem Förderpreis für das Handwerk ist Kevin Damis aus Havixbeck ausgezeichnet worden. Er ist Innungsbester Geselle im Bereich Metallbau geworden und erhält 500 Euro für weitere Fortbildungsmaßnahmen. Seine Ausbildung hat er bei der Firma Heimann Fahrzeugbau in Appelhülsen absolviert.

Der Förderverein der Sparkasse und der Kreishandwerkerschaft für das Handwerk im Kreis Coesfeld e.V. hat die Landes- und Kammersieger sowie die besten Prüfungsabsolventen der Innungen bei einer Feierstunde ausgezeichnet.

„Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind Weiterbildungen ein wichtiger Baustein“, so Kreishandwerksmeister Ferdinand Limberg. Insgesamt konnten 16 100 Euro zweckgebundene Gelder für zukünftige Weiterbildungen an 23 Handwerker ausgeschüttet werden. Der Förderverein für das Handwerk im Kreis Coesfeld e.V. schafft mit der jährlich ausgegebenen Fördersumme Anreize für die berufliche Weiterbildung und stärkt dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks in der Region.