Struwen nach Havixbecker Art

Super einfach, super fluffig und viel zu lecker nur für die Fastenzeit. Die Rede ist vom Struwen, der im Münsterland an Karfreitag traditionell auf den Tisch kommt.

Aber woher stammt dieser ölige, goldgelb gebackene Kerl mit seinen Rosinenäuglein? In Leopold Schüttes „Wörter und Sachen aus Westfalen 800 bis 1800“ taucht der kleine Hefepfannkuchen das erste Mal in einer Urkunde auf. 1090 bestimmte Bischof Erpho von Münster, dass den Nonnen des Klosters Freckenhorst an bestimmten Feiertagen eine Speise vorgesetzt werden sollte, die im Volksmund „struva“ hieß. Wann sich der Struwen zur Fastenmahlzeit mauserte, ist dagegen nicht verbrieft.

Frisch aus der Pfanne schmecken die Struwen am besten. Foto: Maxi Krähling

Aber er ist für ein Karfreitags-Essen wie gemacht. „Karfreitag ist ein Fast- und Abstinenztag. Das heißt, dass man sowohl wenig essen als auch auf Fleisch verzichten soll“, erklärt Friedhelm Brockhausen vom Heimatverein Havixbeck. Die Hauptmahlzeit soll an Karfreitag erst nach der Karfreitagsliturgie eingenommen werden, die in Havixbeck um 15 Uhr stattfindet. Danach kann der frisch gebackene Struwen auf den Tisch.

Das geht schnell, denn die wenigen Zutaten wie Milch, Mehl, Eier und Hefe gehören zur Grundausstattung fast jeden Haushalts und machen schön satt. Außerdem ist der süße Struwen eine willkommene Abwechslung zu Kartoffeln, Stockfisch oder Biersuppe, die ebenfalls an Karfreitag gängig sind.

„Bei uns gab es früher zum Struwen noch Kartoffeln mit Mehlsoße, aber das ist nicht jedermanns Geschmack. Irgendwann habe ich die Kartoffeln abgeschafft und meinem Mann habe ich gesagt, ‚du kannst dich genauso gut an Struwen satt essen’“, erzählt Mechthild Fark von den Landfrauen Havixbeck. Seit vielen Jahren backt sie an Karfreitag eine große Portion für die ganze Familie.

Und wie gelingt der goldige Struwen? Mit dem Rezept aus Havixbeck garantiert!