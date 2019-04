Es gehört schon zur Tradition, dass die Kinder und Jugendlichen der KJG am Gründonnerstag bunt gefärbte Eier in die Haushalte bringen. So starteten die Leiter und Gruppenkinder mit vollbepackten Bollerwagen in die Wohngebieten, um zehn, 20 oder 30 gefärbte Eier zu verkaufen. Die erste Lagen wurde der KJG schon beim Start abgenommen. Auf dem Wochenmarktes kamen die Reste zum Verkauf auf den Tisch. Auch dort kamen die Bürger gerne hin und versorgten sich für das Osterfest.