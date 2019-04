Von der Pop-Art inspiriert

Tanja Kiesewalter ist eine Frohnatur. Wer sie in ihrem Atelier in Schonebeck besucht, wird gleich angesteckt von ihrer guten Laune. Kein Wunder, sie arbeitet kreativ mit vielen Farben sowie Materialien und lässt sich von der Natur vor ihrer Haustür inspirieren. Viele kennen die Künstlerin von Ausstellungen, auch aus ihrer kleinen Filiale auf Burg Hülshoff.

Tanja Kiesewalter hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. „Das trifft bei mir voll zu. Schon in der Abizeitung von 1990 hatte ich Künstlerin angegeben. Das ist auch so geworden. Ich habe mir mein Studium damit finanziert. Gemalt habe ich schon als Schülerin immer gerne.“ 20 Jahre hat die Künstlerin sich an Münstermotiven in allen Facetten abgearbeitet. Die sind immer noch beliebt. Aber irgendwann kommt die Zeit, da muss was Neues kommen.

2013 reiste sie mit ihrem Mann Guido an die amerikanische Ost- und Westküste und saugte dort neue Künstlerluft auf. „Es war ein Traum, was man dort zu sehen bekommt. Daraus wurde für mich ein Neuanfang“, so Kiesewalter. Mit einer Mischung aus Pop-Art, Street- Art und abstrakter Malerei kreiert die 49-Jährige heute Kultfiguren und Ikonen zu farbgewaltigen Werken. Diese außergewöhnlichen Popcollagen aus Plakatabrissen und Postern aus aller Welt mit Schriftfetzen, Zitaten, freier Malerei und Glitzerpuder verarbeitet, bieten ein spannendes Crossover aus Neuem und Bekanntem. Dreidimensional aufgeschichtet, werden die Materialien abschließend mit einem hochglänzenden Lack versiegelt. Die „Crazy Clouds“, wie Kiesewalter ihre Werke nennt, erzählen spannende Geschichten und offenbaren viel Interessantes auf den zweiten Blick.

Der Unterbau der verschieden großen Kunstwerke besteht aus Metall, dass zusammengeschraubt einige Kilogramm aushalten muss. Tanja Kiesewalter arbeitet sehr individuell und nach den Wünschen ihrer Kunden. Die Formate kennen keine Grenzen. Nur halbwegs transportabel müssen sie sein.

Tanja Kiesewalter arbeitet seit Jahren mit Galerien zusammen. In Münster ebenso wie in Hamburg oder Süddeutschland. Ihr Wirkungsgrad geht aber inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Nach Belgien, Luxemburg und in die Schweiz liefert sie ihre Arbeiten. „Manchmal nutze ich die Gelegenheit und fahre selber hin, damit ich in Kontakt komme mit den Galeristen und Kunden. Das bringt sehr viel und bereichert meine Arbeit.“ Die Selbstständigkeit als Künstlerin sei ein Sieben-Tage-Job. Aber es sei immer ihr Traum gewesen, so zu arbeiten.

Neue Länder und Kontinente interessieren Tanja Kiesewalter immer wieder. Johannesburg und Kapstadt hat sie ins Auge gefasst für die nächsten Jahre. Gerade in Johannesburg herrsche eine Kunstszene vor, die so einmalig sei. „Das muss ich erleben, um dort neue Inspiration zu bekommen, um diese mitzunehmen in mein kleines Schonebeck.“