Neben Mitmenschen auftauchen

„Jesus ist auferstanden, um das Dunkel der Herzen zu vertreiben“, sagte Pater Erasmus im Schein des Feuers. Dieses erleuchtete den Kirchplatz und die Gesichter der vielen Messbesucher, die mit einer feierlichen Liturgie am Samstagabend die Osternacht feiern wollten.

So begleiteten die vielen Menschen die neue Osterkerze von draußen hinein in das Dunkle der Kirche, um dort das heilbringende Licht zu verteilen. Ebenfalls mit dabei waren zwei kleine Kinder, die in dieser Nacht als Täuflinge in die Christengemeinschaft aufgenommen werden sollten: Sophia und Kilian.

Osternachtsfeier in St. Dionysius 1/17 Foto: Maxi Krähling

Deshalb ging Pater Erasmus in seiner Predigt auch auf das Element Wasser und seine Bedeutung für die Taufe und alle Getauften ein. „Mit allen Wassern gewaschen sein“, begann Pater Erasmus. So nenne man etwa Seeleute, die die Meere der Welt bereist hätten oder aber auch clevere Menschen, die sich durchsetzen, sich aus unangenehmen Situationen herauswinden könnten.

„Meine Wünsche für die Täuflinge gehen in eine andere Richtung. Ich wünsche ihnen nicht, mit allen Wassern gewaschen zu sein, vielmehr mit dem Wasser der Taufe gewaschen zu sein“, so Pater Erasmus. Denn Gott wolle die Christen in ihrer Person klar, unverfälscht und eindeutig – mit dem Wasser des Gottesgeist gewaschen. Er wolle Christen, die eingetaucht seien in den Gottesgeist. „Denn auch Jesus taucht ganz in unser Leben ein, er bückt sich ganz tief. Er wäscht den Jüngern die Füße, bückt ich zu denen, die down sind“, sagte der Pater.

Mit dem Gottesgeist gewaschen zu sein, bedeute für Sophia und Kilian, in die Lebensgeschichte Jesu verwickelt zu sein. Dennoch bleiben auch Getauften manchmal keine Untiefen erspart. Trotzdem sollten alle mit Hoffnung unterwegs sein, denn der Tod sei aufgebrochen durch die Auferstehung Jesu. „Sein Geist gibt dem Leben ein klares Profil. Wir sind vielleicht nicht mit allen Wassern gewaschen. Aber als Christen müssen wir wie Jesus nach der Devise handeln: Ich setze mich ein. Nicht: Ich setze mich durch. Wer in das Leben Jesu eintaucht, wird immer neben seinen Mitmenschen auftauchen“, beendet Pater Erasmus seine Predigt.