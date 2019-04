Lena Funcke jüngste Doktorandin

Mit nur 23 Jahren hat Lena Funcke ihre Promotion am Max-Planck-Institut für Physik abgeschlossen. Für ihre herausragende Doktorarbeit erhält sie im Juni den Dieter-Rampacher-Preis, mit dem die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) jährlich die erfolgreiche Promotion ihrer jeweils jüngsten Doktoranden auszeichnet.

Aufgewachsen ist Lena Funcke in Havixbeck. Ihr Abitur machte sie mit 17 Jahren an der Marienschule Münster, parallel zu einem Juniorstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Das anschließende Bachelorstudium absolvierte sie in nur zwei Jahren ebenfalls an der Universität Münster.

Mit 20 erwarb sie ihren Masterabschluss an der University of Cambridge. Es komme daher nicht von ungefähr, dass Lena Funcke zu den bisher jüngsten Doktoranden zähle, die ihre Promotion an einem Institut der Max-Planck-Gesellschaft abgeschlossen habe, heißt es in einer Pressemitteilung der MPG. Ihre Doktorarbeit wurde von der Ludwig-Maximilians-Universität München mit der Bestnote „summa cum laude“ bewertet.

In ihrer Arbeit entwickelte Lena Funcke Modelle jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik, die weitreichende Bedeutung für das Verständnis der späten Entwicklung des Universums haben. „Das Faszinierende an meinem Thema war, dass ich interdisziplinär an der Schnittstelle zwischen theoretischer Teilchenphysik, Gravitation, Kosmologie und Astrophysik forschen und dabei Wissen aus diesen Bereichen vereinigen konnte“, berichtet die Preisträgerin.

Ihrem Thema bleibt Lena Funcke auch nach ihrer Promotion treu: Seit Sommer 2018 geht die Wissenschaftlerin am renommierten Perimeter Institute in Kanada der Frage nach, wie man ihre Modelle mit kosmologischen und astrophysikalischen Daten experimentell bestätigen kann.

Bereits in der Anfangsphase ihrer Promotion wurde Lena Funcke eine besondere Ehre zuteil: Zusammen mit zwei Kollegen vom Max-Planck-Institut für Physik nahm sie 2016 am Treffen der Physik-Nobelpreisträger in Lindau teil – eine prägende Erfahrung, wie sich Lena Funcke erinnert: „Es war sehr inspirierend und lehrreich, mich mit Forschern wie Arthur McDonald und Gerard ‘t Hooft über mein Modell zu Neutrinomassen auszutauschen. Bei dem Treffen entstand auch eine neue Forschungskooperation, deren Ergebnisse wir kürzlich in einer Fachzeitschrift veröffentlicht haben.”

Die Preisverleihung findet im Juni in Hamburg im Rahmen der Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft statt.