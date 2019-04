Ihre Fitness unter Beweis stellen und gleichzeitig etwas Gutes tun wollen die Klassen der Baumberge-Schule beim Sponsorenlauf am 17. Mai (Freitag). Sollte das Wetter den Lauf an diesem Tag nicht zulassen, ist der 22. Mai (Mittwoch) der Ausweichtermin.

Die Schulkonferenz fasste den Beschluss, dass der Erlös des Spendenlaufs jeweils zur Hälfte an die Tansania-Hilfe der Pfarrgemeinde St. Dionyisus und St. Georg sowie an den Förderverein der Grundschule geht. Im Rahmen eines Aktionstags am 10. Mai (Freitag) werden Heinz Tigger und Eva-Maria Tigger aus Hohenholte den Schülern mithilfe einer Präsentation die Aufgaben und Projekte der Tansania-Hilfe vorstellen. Auch im Unterricht wird es an diesem Tag um das ostafrikanische Land und die Situation der dort lebenden Menschen gehen.

Im Vorfeld des Sponsorenlaufs werden die Mädchen und Jungen Sponsoren in der Verwandtschaft, bei Freunden, bei Bekannten und in der Nachbarschaft suchen. Am kommenden Montag (29. April) bekommen die Schüler ein Informationsblatt mit Spenderliste mit nach Hause. „Die Kinder suchen sich Sponsoren, die pro gelaufener Runde einen frei wählbaren Betrag, circa 0,50 bis 3 Euro, spenden“, so Schulleiterin Regina Sommer. Der Höchstbetrag liege bei 30 Euro, wobei zusätzliche freiwillige Spenden immer möglich seien.

Eltern und Großeltern sind aufgerufen, die Klassen beim Sponsorenlauf im Bürgerpark lautstark anzufeuern. Die Startzeiten: 8 Uhr 1a und 1b, 8.20 Uhr 1c, 8.40 Uhr 2a und 2b, 9.05 Uhr 2c und 2d, 10 Uhr 3a und 3b, 10.30 Uhr 3c und 3d, 11 Uhr 4a und 4b, 11.40 Uhr 4c u 4d.

Der Förderverein der Grundschule sorgt für die Verpflegung der Läufer.