Das Wetter muss mitspielen

Der Startschuss für die Sanierung der Rundlaufbahn im Sportzentrum ist gefallen. Wo sonst Leichtathleten ihre Runden drehen und Fußballer auf Torejagd gehen, haben Anfang April die Sportstättenbauer die Regie übernommen. 29 Jahre nach deren Eröffnung erfolgt die erste Generalüberholung der Leichtathletikanlagen. Sofern alles glatt läuft, könnte der Trainings- und Spielbetrieb im Stadion im August wieder aufgenommen werden.

Dass die Sanierung der 1990 errichteten Laufbahn längst fällig war, hatte die Leichtathletikabteilung des Sportvereins Schwarz-Weiß Havixbeck Mitgliedern des Gemeinderats und Vertretern der Verwaltung bereits im Juni 2017 bei einem Ortstermin deutlich vor Augen geführt. Die Kunststofflaufbahn war an vielen Stellen marode, durch mangelnden Grip bestand Rutschgefahr und bei Niederschlag bildeten sich sogar Pfützen auf der Laufbahn. Viele Markierungen waren kaum noch zu erkennen. Die komplette Anlage sei nicht mehr wettkampftauglich, lautete vor zwei Jahren das Fazit.

Der alte Tennenbelag der Kugelstoßanlage wird von den Sportstättenbauern weggebaggert. Foto: Ansgar Kreuz

Der Gemeinderat ließ sich daraufhin von einem Planungsbüro mehrere Sanierungsvarianten aufzeigen. Die Wahl fiel schließlich darauf, die Entwässerungsrinne und die erste Laufbahn zu erneuern sowie die weiteren Kunststoffflächen zu sanieren. Da aus der Umsetzung im vergangenen Jahr nichts wurde, mussten sich die Sportler noch ein weiteres Jahr gedulden.

Jetzt sind die Arbeiten aber in vollem Gange. Der besonders schadhafte Kunststoffbelag im Bereich der Kurve am Marathontor wurde bereits bis auf den darunterliegenden Asphalt abgetragen. Auch die an der Innenseite der Laufbahn liegende Entwässerungsrinne ist komplett entfernt. Zum Ende der Woche waren die Arbeiter damit beschäftigt, die alten Wurfkreise der Kugelstoßanlage und die Absprungbalken der Weitsprunggrube auszubauen. Abgetragen und abgefahren wurde der Tennenbelag der Kugelstoßanlage.

Im Bereich der Kurve wird die Laufbahn komplett neu aufgebaut. Zunächst wird dazu eine 13 Millimeter starke Elastikschicht aufgetragen. Die weiteren Teile der Laufbahn werden ebenso wie die Kunststoffflächen hinter den Toren des Fußballfeldes ausgebessert und gereinigt. Zum Schluss werde auf die gesamte Fläche eine drei Millimeter dicke Gießbeschichtung aufgebracht, erklärte Landschaftsarchitekt Mirko Stark vom Planungsbüro Pätzold und Snowadsky aus Osnabrück. Die neue Linierung werde nach den Internationalen Wettkampfregeln (IWR) Typ B eingezeichnet.

Die zwischen Fußballplatz und Laufbahn liegende Entwässerungsrinne sowie die innere Laufbahn wurden entfernt. Beides wird neu eingebaut. Foto: Ansgar Kreuz

Im Zuge der Sanierung werden die Kugelstoß- und die Weitsprunganlage überarbeitet. „Der Diskus-Käfig wird verlegt, sodass er nicht mehr in den Sicherheitsbereich des Fußballfeldes hineinragt“, erläuterte Mirko Stark weiter.

Für die Maßnahme im Sportzentrum seien Gesamtkosten von 450 000 Euro veranschlagt worden, teilte Patrick Veens von der Gemeindeverwaltung mit. Darin enthalten sind die Planungs- und die Baukosten.

Einen Knackpunkt, den Gemeinde, Planungsbüro und Baufirma gleichermaßen nicht beeinflussen können, gibt es bei der Erneuerung der Rundlaufbahn allerdings: Das Wetter! „Nur bei Trockenheit können die Kunststoffarbeiten durchgeführt werden“, so Bauleiter Erik Maack von der Firma Weitzel Sportstättenbau aus Tornesch. Um die Gießbeschichtung richtig aufzubringen, müsse es über mehrere Tage richtig trocken sein. Ein schöner Sommer käme den Beteiligten deshalb gerade recht.