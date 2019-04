Eine medial verwandelte Droste

Ungewohnte Töne produzierte das Musik-Duo „this honourable fish“, Anja Kreysing (Akkordeon) und Helmut Buntjer (Posaune), am Freitagabend im Baumberger Sandstein Museum bei der Eröffnung der Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe „Mit Droste im Glashaus II“. Das passte zu den ungewohnten Interpretationen der Texte Annette von Droste-Hülshoffs. 21 Künstlerinnen und Künstler haben sich dieser Aufgabe gestellt. Die Ergebnisse in Form von Installationen, Grafiken, Videopräsentationen und Gemälden werden nun bis zum 2. Juni in der Sandsteinscheune und im Außengelände des Rabertshofes gezeigt.

Museumsleiter Dr. Joachim Eichler begrüßte die Eröffnungsbesucher auf dem Heuboden des Rabertshofes. „Die Scheune hat eine besondere Atmosphäre“, versicherte er und zeigte sich überzeugt, dass sich diese auch in der Ausstellung widerspiegelt. „Sie werden gleich sehen, was dabei herausgekommen ist“, freute er sich.

Projektleiterin Dr. Martina Fleßner erklärte, dass dieses Projekt von Literaturprofessorin Dr. Rita Morrien angeregt worden sei und Christoph Otto Hetzel die künstlerische Leitung habe. Eine Ausstellung mit dem Titel „Mit Droste im Glashaus“ gab es schon im vergangenen Herbst im Schloss Senden, die neue, gleichnamige Ausstellung in Havixbeck ist jedoch eine andere, denn die ausstellenden Künstler beziehen sich nicht nur auf die Droste, sondern auch immer auf den Ort der Ausstellung.

Ein großer Dank galt den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. Mitwirkende sind neben Christoph Otto Hetzel auch Bodil Edmar-Kerstin, Kirsten und Peter Kaiser, Ruppe Koselleck, Martina Lückener und Benedikt Burghoff, Kirsten Mühlbach, die Kunstgruppe Ernst, Candia Neumann und Ragnar Kopka, Norbert Nowotsch, Beate Reul-Knebel, Stefan Rosendahl, Christiane Schöpper, Stephanie Sczepanek und Volker Wessendorf.

„Das sprengt unsere Erwartungen – auf jeden Fall die Bestuhlung“, stellte Dr. Rita Morrien schmunzelnd mit Blick auf die rund 100 Besucher fest, die zur Eröffnung der Etappe Havixbeck ins Baumberger Sandstein Museum gekommen waren. Die Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe steht in Havixbeck unter dem Motto „Wasser und Stein – das Flüssige und das Feste“. Dr. Morrien verdeutlichte mit Zitaten aus den Werken der Dichterin die Modernität von Annette von Droste-Hülshoff. „Auf einer Wasserburg geboren und am Bodensee gestorben, hatte sie zeitlebens eine Affinität zum Flüssigen und zum Festen, zu Wasser und zu Stein. Viele ihrer Texte zeugen von dem Drang, das Feste und Starre aufzubrechen und zu dynamisieren“, unterstrich sie. „Stellen Sie sich bitte vor: eine Frau, die auf Steine klopft, die mit der Schreibfeder das Festgefügte zum Fließen bringt.“ So zeugten viele ihrer Gedichte, allen voran „Die Mergelgrube“ und „Der Hünenstein“, vom Drang, das Feste und Starre aufzubrechen und zu dynamisieren. Und immer gehe es auch darum, aus den Spuren vergangener Zeiten zu lesen und von den „Fußabdrücken“ früherer Generationen auf die Beschaffenheit des Jetzt und mögliche Zukunftsszenarien zu schließen.

Im Rahmen der Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe hätten die Künstler die Droste-Texte neu interpretiert und mit Blick auf heutige gesellschaftliche und individuelle Herausforderungen weitergedacht und sich durch ihre zivilisationskritischen Untertöne inspirieren lassen. „Angesichts der heutigen ökologischen Probleme zeugt es geradezu von Hellsichtigkeit“, zitierte die Literaturprofessorin mit Blick auf Drostes Beziehung zum Wasser aus ihrem Gedicht „Der Weiher“.

„Begeben Sie sich in das Glashaus. Fühlen Sie eine medial verwandelte Droste“, lud Dr. Morrien alle nach den letzten musikalischen Eröffnungsklängen zur Führung durch die Ausstellung ein. „Sie dürfen auch lachen“, unterstrich sie mit einer Konservendose, die „Knaben im Moor“ beschriftet ist. „Hauptbestandteil ist Grünkohl!“