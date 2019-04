Statistiker zählen mit

Wer sich alle 40 Parteien und politischen Vereinigungen auf dem Stimmzettel für die Europawahl am 26. Mai (Sonntag) näher anschauen möchte, muss sich etwas Zeit nehmen. Fast ein Meter lang ist der Stimmzettel, auf dem ein Kreuzchen zu machen ist. Gewählt werden bei der Wahl zum Europäischen Parlament nicht Direktkandidaten in Wahlkreisen, sondern Listen der Parteien oder politischen Vereinigungen. Und weil neben deren Namen auch bis zu zehn Bewerber jeder Liste aufgeführt sind, ist der Zettel so lang.

Im Wahlamt im Rathaus ist Ulrike Overmeyer intensiv mit den Vorbereitungen für die Europawahl beschäftigt. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits verschickt worden und die ersten Bürger haben schon Briefwahlunterlagen angefordert. Fast 9400 Havixbecker sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen und EU-Bürger über 18 Jahre. „Auch die Briten sind noch mit dabei“, so Ulrike Overmeyer im Hinblick auf den Brexit.

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts können auch Menschen mit Betreuung in allen Angelegenheiten und wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter an der Europawahl teilnehmen. Allerdings müssen diese Personen – ebenso wie Menschen aus anderen EU-Staaten, die hier wählen möchten – bis Sonntag (5. Mai) einen Antrag zur Aufnahme in das Wählerverzeichnis im Wahlamt der Gemeinde stellen.

Für die Europawahl wurden in Havixbeck acht Wahlbezirke eingerichtet. Neu ist deren Bezeichnung, die nun ohne die Nennung von Wohngebieten oder Bauerschaften auskommt. Geschaffen wurden diese Bezirke mit folgenden Wahlräumen: Innenbereich I DRK-Kindergarten, Innenbereich II Torhaus am Kirchplatz, Innenbereich III Caritas-Tagespflege im Haus der Begegnung, Innenbereich IV Kommunaler Kindergarten im Flothfeld, Außenbereich I Pfarrheim Hohenholte, Außenbereich II Masbecker Bolzplatzhütte, Außenbereich III Tilbecker Werkstätten und Außenbereich IV Anne-Frank-Gesamtschule. Hinzu kommen noch die zwei Briefwahlbezirke.

Eine Besonderheit gibt es im Wahlbezirk Außenbereich IV, der für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden ist. Hier werden besondere amtliche Stimmzettel ausgegeben. Zusätzlich darauf aufgedruckte Buchstaben ermöglichen eine Untersuchung des Wahlverhaltens nach Geschlecht und Geburtsjahrgangsgruppen. „Das Wahlgeheimnis ist dabei gewährleistet“, erklärt Ulrike Overmeyer. Die Auszählung für die Wahlstatistik erfolge nicht durch den Wahlvorstand vor Ort, sondern später durch IT.NRW in dessen Funktion als Statistisches Landesamt.

Geöffnet haben die Wahllokale am 26. Mai (Sonntag) von 8 bis 18 Uhr. Auch per Briefwahl kann abgestimmt werden. Die dafür erforderlichen Unterlagen können bis zum 24. Mai (Freitag), 18 Uhr, im Wahlamt beantragt werden. Die Wahlbriefe müssen bis spätestens am Wahltag um 18 Uhr im Havixbecker Rathaus eingegangen sein.

„Gehen Sie zur Europawahl!“, ruft Ulrike Overmeyer die Bürger zur Stimmabgabe auf. Die Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. Diese lag bei der vorherigen Europawahl im Mai 2014 bei 67,5 Prozent.