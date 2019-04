Am kommenden Samstag (4. Mai) bringt das Jan-Klare-Quartett ab 19.30 Uhr im Baumberger-Sandstein-Museum Jazz und Literatur zusammen. Es ist eine ganz besondere Neuauflage des renommierten Projektes „Die entfesselte Droste“ mit Jan Klare am Saxofon, Tim Isfort am Bass, Oliver Siegel am Akkordeon und Gesang von Marie Daniels.

1997 schrieb der bekannte Jazzmusiker Jan Klare auf Einladung des internationalen Jazzfestivals Münster zum 200. Todestag von Annette von Droste Hülshoff „Die entfesselte Droste“. Eine Tournee, ein Mitschnitt bei Radio Bremen und eine CD-Produktion sowie diverse Auftritte folgten.

Für die intermediale Veranstaltungsreihe „Mit Droste im Glashaus“ entwickelte Jan Klare, der unter anderem durch seine mit dem Jazzpreis Ruhr ausgezeichnete Big Band „The Dorf“ bekannt ist, eine Neufassung des Projektes. Bestehendes Material wurde nicht nur überarbeitet, sondern nimmt völlig neue Aspekte auf.

Karten gibt es im Sandstein-Museum für 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Reservierung: E-Mail: info@sandsteinmuseum.de, ✆ 0 25 07/ 15 96. Reservierte Karten sollten eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden.

Wer schon früher vor Ort ist, kann die Ausstellung „Mit Droste im Glashaus II“ unter dem Motto „Wasser und Stein – das Flüssige und Feste“ zur Modernität Annette von Droste-Hülshoffs bei einer offenen Führung ab 17.30 Uhr erleben.