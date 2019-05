Seit 111 Jahren verkehrt die Baumbergebahn zwischen Coesfeld und Münster. Nachdem bereits Anfang der 1970er-Jahre laut über die Stilllegung der Strecke nachgedacht wurde, ist sie heute ein unverzichtbarer Bestandteil des Nahverkehrs im hiesigen Raum. Werktags nutzen über 4500 Fahrgäste die schnelle Verbindung – und jährlich werden es mehr.

Nach der Reaktivierung des Bahnhofs in Mecklenbeck im vergangenen Jahr und dem noch laufenden Komplettumbau der Bahnsteiganlagen in Billerbeck sind die geplanten Maßnahmen zur Ertüchtigung der Verbindung weitgehend abgeschlossen. Doch es gibt auch noch Pläne für die Zukunft. Aktuell wird im Auftrag des Landes NRW eine Studie zur Wiederaufbau der Strecke Richtung Borken und Bocholt erstellt. Und im Mai 2018 wurde auf einer Verkehrskonferenz in Münster erstmals auch die Elektrifizierung der Baumbergebahn ins Gespräch gebracht. „Es bleibt also spannend!“, berichtet Heribert Lülf .

Während heute der komplette Zugverkehr im Westmünsterland von einem elektronischen Zentralstellwerk in Coesfeld gesteuert wird, waren noch bis vor gut zehn Jahren unzählige Eisenbahnerinnen und Eisenbahner als Lok- und Triebwagenfüher, Zugführer und Schaffner, Fahrdienstleiter, Weichenwärter und Schrankenposten, Rottenarbeiter und Handwerker und auch als Bahnbusfahrer bei der Dienststelle Coesfeld beschäftigt.

► Zum jährlichen Treffen sind die Eisenbahner und Eisenbahnerinnen am 9. Mai (Donnerstag) um 17 Uhr in Billerbecks Bahnhof eingeladen. Anmeldungen dafür nehmen Karl-Heinz Daldrup, ✆ 0 25 43/40 42, und Heribert Lülf, ✆ 02 81/ 1 64 74 31, entgegen.