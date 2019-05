In diesem Jahr feiert Deutschland „100 Jahre Bauhaus “. Die Geschichte Krefelds, der einstigen Metropole der Samt- und Seidenindustrie, ist eng mit dem Bauhaus verknüpft. Krefeld verwandelte sich in den 1920er- und 1930er-Jahren zu einer Bauhaus- Hochburg. Mit ihren Partnerinnen konnten die Kolping-Altherrenfußballer die Höhepunkte dieser Epoche bei einer Stadtführung erleben.

Wie modern der Bauhausstil mit seiner offenen, lichtdurchfluteten und funktionalen Gebäudestruktur noch heute ist, konnten die Teilnehmer in der neu erbauten Brauerei Schlüffken am Nordbahnhof bestaunen. Bei einer kurzweiligen Führung durch die im Dezember 2018 eröffnete Brauerei erfuhren sie, wie mit Volldampf Alt und Pils gebraut werden. Getreu dem Motto des Nordbahnhofs hieß es in der Brauerei natürlich: „Die Signale stehen auf Prost“.

Im Anschluss kehrten Ausflügler noch in einem der wohl schönsten Biergärten Deutschlands ein. Das architektonische Juwel liegt mitten im Krefelder Stadtwald, einem beliebten Ausflugsziel am Niederrhein.