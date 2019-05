Das Stift Tilbeck lädt alle Interessierten am Freitag (3. Mai) um 15 Uhr zu einer Lesung im Café am Turm ein. Der Autor Norbert Nientiedt liest dort aus seinem Buch „Tu doch was – Impulse für den eigenen Weg“ vor.

Der studierte Theologe Norbert Nientiedt hat von 1975 bis 2015 als Lehrer und Schulseelsorger an dem Bischöflichen Berufskolleg Hildegardisschule in Münster gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher theologischer und religionspädagogischer Texte. „Norbert Nientiedt nimmt sich Zeit für Gespräche. Er trifft Menschen, die anderen täglich ihr Lächeln schenken, Unbekannten bedingungslos zur Seite stehen oder trotz Obdachlosigkeit seine Geschäftspartner werden“, heißt es in einer Ankündigung über den Autor.

„Tu doch was“ ist bereits der zweite Band nach seinem ersten Buch „Komm, steh auf“. Die Triologie soll mit dem dritten Teil „Bleibe beständig“, an dem er momentan noch arbeitet, abgeschlossen werden.

Am Ende der Lesung nimmt sich der Autor gerne Zeit für Fragen und Gespräche. Das Stift Tilbeck freut sich über zahlreiche Besucher.