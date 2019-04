Die bunten Bänder an der Maibaum-Krone wehten schon am Dienstagabend im Wind und sorgten für eine Augenweide bei den vielen kleinen und großen Zuschauern.

Auch die 22 Piktogramme der verschiedenen Handwerksberufe sind schön anzusehen an dem grün-weißen Stamm. Diese symbolisieren die verschiedenen Handwerksberufe, die sich in der Hohenholter Gilde vereinigen und seit vielen Jahren dafür sorgen, dass hoch über Hohenholte die bunten Bänder flattern.

Voller Einsatz in luftiger Höhe: Guido Kiesewalter löst das Drahtseil von der Spitze des Maibaums. Foto: Klaus de Carné

Die Handwerker-Gilde stellte mit vereinten Kräften am Vorabend des 1. Mais ihren Maibaum traditionell in der Mitte des Stiftsdorfs auf. Über 400 Kilogramm wiegt der lange Baum. Die Männer mussten nicht nur Muskelkraft einsetzen, sondern auch Technik und Köpfchen, um ihn in die Senkrechte zu hieven. Aber das erfahrene Team, das nun schon zum 27. Mal den Maibaum aufstellte, hatte alles wie immer akribisch vorbereitet. Und natürlich wird aus dem Aufstellen ein kleines Fest gemacht.

Getränke, Würstchen und Musik, die von Mitgliedern des Blasorchesters Havixbeck munter gespielt wurde, luden traditionell zum Verweilen ein. Groß und Klein nutzten wieder diese Gelegenheit zur Begegnung im schönen Ortskern des Stiftsdorfs.