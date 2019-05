Auf dem Weg ins Land der Verheißung, dem heiligen Land beiderseits des Jordans, weilt seit dem 24. April eine Havixbecker Pilgergruppe, die auf diesem Weg Grüße an die Daheimgebliebenen sendet. Während eines viertägigen Aufenthalts in Jordanien, bei dem die Felsenstadt Petra, das Wadi Rum, das Tote Meer und der Berg Nebo besucht wurden, waren die Teilnehmer zunächst in Petra und anschließend in Migdal am Toten Meer untergebracht.

Dann ging es über die Allenby-Brücke zur Taufstelle am Jordan, von Jericho weiter Richtung See Genezareth zum Pilgerhaus Tabga, der Wirkungsstätte des ehemaligen Kaplans Ludger Bornemann, der in den 1980er-Jahren in St. Dionysus aktiv war. Weitere Höhepunkte waren die Stadt Jesu, Karphanaum, die Brotvermehrungskirche, die Golanhöhen und der Berg der Seligpreisungen.

Die Berge Netofa und Karmel sowie Haifa mit den Gärten des Bahai begeisterten die Reiseteilnehmer. Am Donnerstag ging es nach Jerusalem. Dort erwartete die Reisegäste der Ölberg, die Geburtskirche, die Klagemauer und die Geburtskirche in Betlehem. Am kommenden Montag geht von Tel Aviv aus per Flug zurück.