Begegnung junger Musiker

Zu einer ersten Begegnung zwischen jungen Menschen aus Havixbeck und Srebrenica in der Baumberge-Gemeinde kommt es beim Musikschulfest. Auf Initiative des Vereins „Run for their lives“ (RFTL) werden am Donnerstag (9. Mai) 52 Kinder der Musikschule „Haus der guten Töne“ mit acht erwachsenen Betreuern erwartet. Der Besuch soll dem gegenseitigen Kennenlernen dienen, wobei die Musik das verbindende Element darstellt.

„Als ich 2010 von meinem Spendenlauf aus Bosnien-Herzegowina zurückgekehrt bin, entstand die Idee, die Menschen aus Havixbeck und Srebrenica in Berührung zu bringen“, erklärt RFTL-Vorsitzender Charly Weiper . Die Leute dort hätten das Gefühl, von der übrigen Welt vergessen zu sein. Mehrfach reisten Havixbecker in das Land auf dem westlichen Teil der Balkaninsel, um in verschiedenen Projekten Unterstützung zu leisten. Nun machen sich zum ersten Mal Menschen aus Srebrenica auf den Weg nach Havixbeck.

Gemeinsam haben Charly Weiper und der Vorsitzende des Jugendorchesters, Detlev Rupieper, seit dem Herbst das Programm für den Austausch vorbereitet. Bauen können sie bei der Durchführung auf breite Unterstützung von Vereinen, dem Anziehungspunkt am Bahnhof, Unternehmen und einzelnen Bürgern. Untergebracht werden die Gäste in Gruppen auf den Ponyhöfen Schleithoff und Heilers-Froning, Schleiners Hof, im evangelischen Gemeindezentrum sowie in zwei Familien. Gefrühstückt wird im evangelischen Gemeindezentrum, das Mittag- und Abendessen gibt es in der Mensa der Anne-Frank-Gesamtschule sowie auf dem Musikschulfest.

Rund 24 Stunden werden die Musiker aus Srebrenica im Bus unterwegs gewesen sein, wenn sie am Donnerstagnachmittag in Havixbeck ankommen. Die offizielle Begrüßung erfolgt gegen 18.30 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule.

Am Freitag (10. Mai) stehen eine kindgerechte Ortsführung mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Friedhelm Brockhausen, und ein Besuch des Allwetterzoos Münster auf dem Programm. Am Samstagvormittag (11. Mai) wird der Barfußgang im Stift Tilbeck. erkundet.

„Das wird eine spannende Zeit für uns alle. Wir sind offen für das, was sich entwickelt“, blickt Detlev Rupiepem dem Wochenende entgegen. Im Vordergrund stehe zunächst die Begegnung zwischen den jungen Menschen. Flexibel sei man, was das gemeinsame Musizieren angehe.

Als fixer Termin steht bereits der Auftritt der Musikschüler des „Hauses der guten Töne“ am Samstag (11. Mai) um 17 Uhr fest. Die Sänger und Instrumentalisten wollen den Besuchern des Musikschulfestes einen Eindruck von der Arbeit ihrer Musikschule in Srebenca vermitteln.