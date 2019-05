Mit der Schlagerparty 5.0 startet der Schützenverein Kiebitzheide am 19. Juni (Mittwoch) um 20 Uhr in sein großes Festwochenende. Als Stargast wird „Krümel“, die Party- und Schlagersängerin von der Insel Mallorca, am Abend vor dem Feiertag Fronleichnam für Stimmung im Festzelt auf dem Hof Laubrock in Walingen sorgen.

„Der Schlager liegt weiterhin voll im Trend“, erklärt der Vorsitzende des Schützenvereins Kiebitzheide, Gerwin Wick . Deshalb habe sich der Verein zum fünften Mal dazu entschieden, eine Schlagerparty für alle Feierfreudigen aus Havixbeck und Umgebung zu veranstalten. „Auch wenn man nicht so gerne Schlager hört, sollte man mitfeiern“, so Gerwin Wick. Es werde an dem Abend auch andere Partymusik gespielt. Außerdem ließe sich ein netter Abend mit Freunden und Bekannten verbringen.

Die Sängerin Krümel wurde einem breiten Publikum vor allem durch die Dokumentation „Goodbye Deutschland“ des Fernsehsenders VOX bekannt. Im Urlaubsort Paguera auf Mallorca betreibt die Künstlerin ein Party­stadel. Vor wenigen Wochen wurde ihr neuer Song „Ich kann nicht treu sein“ veröffentlicht.

Im Festzelt auf der Kiebitzheide wird Krümel eine Stunde lang ihre Schlager- und Partylieder präsentieren. Davor und danach legt DJ T. Dahlhues die passende Musik zum Feiern und Tanzen auf. Zum Start in den Abend gibt es von 20 bis 21 Uhr eine Happy Hour, in der alle Cocktails zum halben Preis angeboten werden.

„Wir freuen uns auf viele Gäste“, lädt Gerwin Wick zum Besuch der Party ein.