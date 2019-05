Beim 31. Hiddingseler Straßenlauf und beim VIVAWEST Marathon in Gelsenkirchen machten die Sportler des Lauftreffs Hohenholte mit hervorragenden Resultaten auf sich aufmerksam.

21 Lauftreff-Mitglieder gingen in Hiddingsel an den Start und konnten auf der Fünf-Kilometer-Distanz den dritten Platz von Ines Huysmann, drei zweite Plätze von Birgit Höfener, Diane Wesseler und Werner Struck sowie den ersten Platz von Frauke Overwaul in den jeweiligen Altersklassen feiern.

Auf der Zehn-Kilometer-Strecke erreichte Barbara Menßen den zweiten Platz; Heinz Höfener kam als schnellster Läufer seiner Altersklasse ins Ziel.

Die vier Marathon-Starter des Lauftreffs, Alexandra Wecke, Markus Große Osterholt, Gerd Dreisbach und Stefan Hahn, kamen beim hervorragend besetzten VIVAWEST Marathon, der auf einer spektakulären Strecke von Gelsenkirchen über Essen, Bottrop und Gladbeck wieder zurück nach Gelsenkirchen führte, erfolgreich ins Ziel. Dabei konnte sich Gerd Dreisbach den fünften Platz in seiner Altersklasse erkämpfen.

Alexandra Wecke glänzte mit einem sensationellen Ergebnis: Nach ihrem Debüt bei dem Münster Marathon im vergangenen Jahr kam sie bei ihrem zweiten Marathonstart in Gelsenkirchen als schnellste Läuferin in der Altersklasse U20 mit großem Zeitabstand unangefochten als Siegerin ins Ziel.

„Ein Wochenende nach Maß für den Lauftreff Hohenholte“, findet dessen Leiter Chris Voll.